Акції від банку КОНКОРД

У період з 20 грудня 2021 року по 28 лютого 2022 року активним клієнтам VIP-бізнесу надаються такі знижки на можливість скористатися додатковим сервісом в аеропортах, а саме:
1) Сервіс Fast Track – знижка 100% (на виліт):
LCA Ларнака вартістю 5 €.
FCO Рим-Фіумічіно вартістю 8 €.
CIA Рим-Чіампіно вартістю 8 €.
BGY Мілан-Бергамо вартістю 7 €.
MXP Мілан-Мальпенса вартістю 9 €.
LIN Мілан-Лінате вартістю 9 €.
IST Стамбул вартістю 11 € (на виліт і приліт).
2) Сервіс Meet & Greet – знижка 50% (на виліт та приліт):
SSH Шарм-еш-Шейх вартістю 30 $.
DXB Дубай вартістю 39,95 €.
IST Стамбул вартістю 89,56 €.
3) Замовляйте ці аеропортові сервіси на приліт або виліт із зазначених аеропортів через персонального VIP-менеджера банку за три дні до подорожі та значно заощаджуйте час безпосередньо в аеропорту.
Сервіс Fast Track надасть можливість скоротити час проходження паспортного та авіаційного контролю через окремі коридори.
Сервіс Meet & Greet передбачає індивідуальну зустріч та супровід усіма контролями в аеропорту, включаючи проходження паспортних формальностей.
Долучайтеся до акції – та отримуйте всі можливі привілеї.