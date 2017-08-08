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Акції від банку КОНКОРД

Акції від банку КОНКОРД
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:07

Знижки на аеропортові сервіси Fast Track і Meet & Greet

Напередодні новорічних свят для активних клієнтів VIP-бізнесу ConcordBank спільно з High Pass проводить акцію «Знайомі напрямки з новими привілеями – 2».

У період з 20 грудня 2021 року по 28 лютого 2022 року активним клієнтам VIP-бізнесу надаються такі знижки на можливість скористатися додатковим сервісом в аеропортах, а саме:

1) Сервіс Fast Track – знижка 100% (на виліт):

LCA Ларнака вартістю 5 €.

FCO Рим-Фіумічіно вартістю 8 €.

CIA Рим-Чіампіно вартістю 8 €.

BGY Мілан-Бергамо вартістю 7 €.

MXP Мілан-Мальпенса вартістю 9 €.

LIN Мілан-Лінате вартістю 9 €.

IST Стамбул вартістю 11 € (на виліт і приліт).

2) Сервіс Meet & Greet – знижка 50% (на виліт та приліт):

SSH Шарм-еш-Шейх вартістю 30 $.

DXB Дубай вартістю 39,95 €.

IST Стамбул вартістю 89,56 €.

3) Замовляйте ці аеропортові сервіси на приліт або виліт із зазначених аеропортів через персонального VIP-менеджера банку за три дні до подорожі та значно заощаджуйте час безпосередньо в аеропорту.

Сервіс Fast Track надасть можливість скоротити час проходження паспортного та авіаційного контролю через окремі коридори.

Сервіс Meet & Greet передбачає індивідуальну зустріч та супровід усіма контролями в аеропорту, включаючи проходження паспортних формальностей.

Долучайтеся до акції – та отримуйте всі можливі привілеї.
https://concord.ua/news/znizhki-na-aero ... -high-pass
Assistant_Portal
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