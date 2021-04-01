Знижки до Дня закоханих в АТБ
https://news.finance.ua/ua/50-v-atb-ta- ... -vid-rayfu
Акція діє з 4 до 17 лютого
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 10 лют, 2026 11:32
Re: Акції від Райффайзен Банк
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:47
Re: Акції від Райффайзен Банк
-50% на «Янголи мрій» з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/50-na-yanhol ... -vid-rayfu
З 04.02.2026 по 10.03.2026
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:15
Re: Акції від Райффайзен Банк
Отримайте -5% на річну підписку Microsoft 365 з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-5- ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:21
Re: Акції від Райффайзен Банк
До -8% на Google Cloud Platform з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-8-na-goog ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:06
Re: Акції від Райффайзен Банк
Отримайте знижку 30% на оплату програми Quincefin на рік, сплачуючи карткою Visa Business та Visa Platinum Business
https://news.finance.ua/ua/30-na-oplatu ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року
Додано: Сер 25 лют, 2026 09:41
Re: Акції від Райффайзен Банк
Отримайте пакет «Стандарт» від Lardi-Trans безкоштовно при оплаті бізнес-карткою Visa Business або Visa Platinum Business від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-be ... ardi-trans
Діє до 31 грудня 2026
Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:58
Re: Акції від Райффайзен Банк
Новий сезон — нові можливості для вашого бізнесу!
https://news.finance.ua/ua/novyy-sezon- ... -vid-rayfu
Акція діє з 01.03.2026 по 31.03.2026
