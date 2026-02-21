|
|
|
Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:04
Пропонуємо до обговорення:
З початком весни на українців чекає ще одне важливе оновлення. Так, від 1 березня 2026 року покупці зможуть отримувати до 15% Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Уряд розширює програму, щоб сильніше стимулювати підтримку локальних виробників у конкуренції з імпортом. Замість єдиної ставки 10% (яка діє до 28 лютого) запрацює нова система — повернення 15% або 5%.
Дивися повний текст Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100813
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:04
тобто на головну категорію продукти знизили відсоток з 10 до 5 (((
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:21
Давно плюнув на той непрацюючий кешбек: в одному й тому ж магазині один і той же товар то нараховують, то не нараховують.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 6014
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 940 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:21
yuluk написав:
тобто на головну категорію продукти знизили відсоток з 10 до 5 (((
Сири і дещо з бакалії 15%. Як на мене, то краще було не кешбек впроваджувати, а знизити ПДВ на продукцію, яку хочуть підтримати. І в інших ситуаціях подібно - дференційований податок (зменшений для багатодітних) замість умовного податку на бездітність. Результат той же, а сприйняття суспільством позитивніше.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7281
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1160 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|