RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Національний кешбек по-новому:
що змінюється з 1 березня

Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:04

Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня

Пропонуємо до обговорення:
З початком весни на українців чекає ще одне важливе оновлення. Так, від 1 березня 2026 року покупці зможуть отримувати до 15% Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Уряд розширює програму, щоб сильніше стимулювати підтримку локальних виробників у конкуренції з імпортом. Замість єдиної ставки 10% (яка діє до 28 лютого) запрацює нова система — повернення 15% або 5%.

Дивися повний текст
Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100813
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:04

тобто на головну категорію продукти знизили відсоток з 10 до 5 (((
yuluk
 
Повідомлень: 279
З нами з: 04.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:21

Re: Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня

Давно плюнув на той непрацюючий кешбек: в одному й тому ж магазині один і той же товар то нараховують, то не нараховують.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:21

  yuluk написав:тобто на головну категорію продукти знизили відсоток з 10 до 5 (((

Сири і дещо з бакалії 15%. Як на мене, то краще було не кешбек впроваджувати, а знизити ПДВ на продукцію, яку хочуть підтримати. І в інших ситуаціях подібно - дференційований податок (зменшений для багатодітних) замість умовного податку на бездітність. Результат той же, а сприйняття суспільством позитивніше.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7281
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
 
2
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 2 березня 2026 року деякі банкноти вилучать з обігу:...
R2 » П'ят 20 лют, 2026 22:35
2 387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лют, 2026 08:33
WallNutPen
Ferrari відродила свій найзнаменитіший суперкар у новому...
R2 » Сер 29 жов, 2025 22:35
1 1206
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 жов, 2025 22:35
ddservice7477
В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до...
R2 » П'ят 18 лип, 2025 06:46
1 1134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лип, 2025 06:46
darknestandrey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2783)
27.02.2026 18:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.