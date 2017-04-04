Фото самых необычных в мире денег

В 2011—2013 годах Банк Канады выпустил серию банкнот из полипропилена и полиолефина. Новые доллары не стали первыми полимерными купюрами в мире, зато их высокотехнологическую форму удачно подчеркнули в макетах — серия «Фронтир» превратилась в историю о канадском прогрессе. На лицевой стороне изображены премьер-министры страны и королева Великобритании Елизавета II, а на оборотной — модули для МКС, трансконтинентальная железная дорога, мемориал солдатам, ледокол «Амундсен» и лаборатория.
Пиксельная норвежская крона
Весной Норвежский банк устроил конкурс, чтобы найти новый дизайн купюр; темой выбрали море. В финальном раунде победила студия Enzo Finger с «рябыми» макетами. Однако в кошельках северян окажутся другие банкноты. Лицевые стороны возьмут из заявки The Metric System: на них в традиционной манере изображены маяк, дракар, волна. Оборотные стороны будут «пиксельными», с абстрактными рисунками, притом чем больше номинал, тем крупнее «зерно». Новые кроны напечатают не раньше 2017 года, и их дизайн ещё может поменяться из-за защитных элементов.
100 триллионов долларов Зимбабве
На прошлой неделе российский рубль ненадолго превратился в один евроцент, и в «Фейсбуке» снова стали гулять нервные шутки про зимбабвийский сценарий. За 35 лет независимости Зимбабве инфляция лишь в первый год была ниже 10 %, а во второй половине 2008-го её высчитывали — точнее, прикидывали — числом с 23 знаками. Цены росли фантастическими темпами из-за того, что власти страны не придумали ничего лучше, чем печатать ничем не обеспеченные банкноты. Из-за этого в Зимбабве ходили купюры в сотни миллиардов и триллионов долларов, которые приходилось деноминировать чуть ли не каждый год. С виду они не сильно отличаются от того же рубля, но выделяются изображением огромных булыжников и шрифтом в стиле логотипов рок-групп.
Вертикально-горизонтальный казахстанский тенге
Ассоциация коллекционеров The International Bank Note Society (IBNS) три года подряд выбирала лучшей купюрой казахстанский тенге. С одной стороны банкноты номиналом 1 000, 5 000 и 10 000 тенге следует держать вертикально, как швейцарский франк, с другой — горизонтально. На них изображён монумент Казак Ели и голуби, а кроме того, древний памятник Кюль-тегину, наскальные рисунки, президентский дворец, монумент Независимости Казахстана, пейзажи. Всё это передают сочные красные, жёлтые и фиолетовые краски.
Немецкий нотгельд с ослами и чертями
Во время и после Первой мировой войны в Германии не хватало разменных денег, а потом началась гиперинфляция. Поэтому Рейхсбанк разрешил региональные валюты — нотгельды, «вынужденные деньги». Они появились и в других европейских странах, но особенно много их было в Германии. Немецкие нотгельды выпускали местные власти и некоторые предприниматели, их делали из бумаги, фарфора, прессованного угля. Купюры тоже были затейливыми: на одних испражнялся осёл, на других скалил зубы чёрт. Они постепенно вышли из обращения после 1923–1924 годов, когда власти ввели рентную марку и рейхсмарку.
Швейцарский франк с портретами
Во второй половине 1990-х Национальный банк Швейцарии заменил купюры — они стали вертикальными. На лицевой стороне напечатаны по два портрета архитектора Ле Корбюзье, композитора Артюра Онеггера, художницы Софи Тойбер-Арп, скульптора Альберто Джакометти, писателя Шарля Фердинанда Рамю и культуролога Якоба Буркхардта. На оборотной стороне образно пересказана их биография. Франки считаются одной из самых надёжных валют и выглядят подобающе: словно их печатают на холсте.
Самоанская тала весёлых цветов
В 2008 году крошечное государство Самоа выпустило новые банкноты. На них изображены пейзажи, ребятня, сборная по регби, годом ранее выигравшая престижный турнир в Гонконге, почивший вождь Малиетоа Танумафили II, собор, здание Центробанка. Но что особенно выдаёт эмитента, так это весёлые цвета купюр: персиковый, бирюзовый, ярко-жёлтый, сиреневый, лаймовый. Словом, безмятежный край.
Фунт, действующий в одном районе Лондона
Брикстонский фунт находится в обращении всего в одном районе Лондона. Местные энтузиасты выпустили банкноты осенью 2009 года, чтобы поддержать экономику, сникнувшую из-за мирового финансового кризиса. Власти их поддержали. На купюре изображены музыкант Дэвид Боуи, активистка Олив Моррис, учёный Джеймс Лавлок, баскетболист Луол Денг и другие знаменитые земляки. Брикстонский фунт равен фунту стерлингов, но коллекционерам продаётся дороже. К примеру, «десятка» с Боуи стоит £ 15,7—21,5 вместе с почтовыми расходами.