Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Купюри країн Світу

(обговорюємо та застерігаємо) / Фото самых необычных

в мире денег Фото самых необычных в мире денег + Додати

тему Відповісти

на тему Тут обговорюємо купюри валют Миру, випадки підробок та афери, пов'язані з ними.

Додано: Вів 12 вер, 2017 11:14 Фото самых необычных в мире денег Высокотехнологический канадский доллар





В 2011—2013 годах Банк Канады выпустил серию банкнот из полипропилена и полиолефина. Новые доллары не стали первыми полимерными купюрами в мире, зато их высокотехнологическую форму удачно подчеркнули в макетах — серия «Фронтир» превратилась в историю о канадском прогрессе. На лицевой стороне изображены премьер-министры страны и королева Великобритании Елизавета II, а на оборотной — модули для МКС, трансконтинентальная железная дорога, мемориал солдатам, ледокол «Амундсен» и лаборатория.









Пиксельная норвежская крона



Весной Норвежский банк устроил конкурс, чтобы найти новый дизайн купюр; темой выбрали море. В финальном раунде победила студия Enzo Finger с «рябыми» макетами. Однако в кошельках северян окажутся другие банкноты. Лицевые стороны возьмут из заявки The Metric System: на них в традиционной манере изображены маяк, дракар, волна. Оборотные стороны будут «пиксельными», с абстрактными рисунками, притом чем больше номинал, тем крупнее «зерно». Новые кроны напечатают не раньше 2017 года, и их дизайн ещё может поменяться из-за защитных элементов.







100 триллионов долларов Зимбабве



На прошлой неделе российский рубль ненадолго превратился в один евроцент, и в «Фейсбуке» снова стали гулять нервные шутки про зимбабвийский сценарий. За 35 лет независимости Зимбабве инфляция лишь в первый год была ниже 10 %, а во второй половине 2008-го её высчитывали — точнее, прикидывали — числом с 23 знаками. Цены росли фантастическими темпами из-за того, что власти страны не придумали ничего лучше, чем печатать ничем не обеспеченные банкноты. Из-за этого в Зимбабве ходили купюры в сотни миллиардов и триллионов долларов, которые приходилось деноминировать чуть ли не каждый год. С виду они не сильно отличаются от того же рубля, но выделяются изображением огромных булыжников и шрифтом в стиле логотипов рок-групп.







Вертикально-горизонтальный казахстанский тенге



Ассоциация коллекционеров The International Bank Note Society (IBNS) три года подряд выбирала лучшей купюрой казахстанский тенге. С одной стороны банкноты номиналом 1 000, 5 000 и 10 000 тенге следует держать вертикально, как швейцарский франк, с другой — горизонтально. На них изображён монумент Казак Ели и голуби, а кроме того, древний памятник Кюль-тегину, наскальные рисунки, президентский дворец, монумент Независимости Казахстана, пейзажи. Всё это передают сочные красные, жёлтые и фиолетовые краски.







Немецкий нотгельд с ослами и чертями



Во время и после Первой мировой войны в Германии не хватало разменных денег, а потом началась гиперинфляция. Поэтому Рейхсбанк разрешил региональные валюты — нотгельды, «вынужденные деньги». Они появились и в других европейских странах, но особенно много их было в Германии. Немецкие нотгельды выпускали местные власти и некоторые предприниматели, их делали из бумаги, фарфора, прессованного угля. Купюры тоже были затейливыми: на одних испражнялся осёл, на других скалил зубы чёрт. Они постепенно вышли из обращения после 1923–1924 годов, когда власти ввели рентную марку и рейхсмарку.







Швейцарский франк с портретами



Во второй половине 1990-х Национальный банк Швейцарии заменил купюры — они стали вертикальными. На лицевой стороне напечатаны по два портрета архитектора Ле Корбюзье, композитора Артюра Онеггера, художницы Софи Тойбер-Арп, скульптора Альберто Джакометти, писателя Шарля Фердинанда Рамю и культуролога Якоба Буркхардта. На оборотной стороне образно пересказана их биография. Франки считаются одной из самых надёжных валют и выглядят подобающе: словно их печатают на холсте.





Самоанская тала весёлых цветов



В 2008 году крошечное государство Самоа выпустило новые банкноты. На них изображены пейзажи, ребятня, сборная по регби, годом ранее выигравшая престижный турнир в Гонконге, почивший вождь Малиетоа Танумафили II, собор, здание Центробанка. Но что особенно выдаёт эмитента, так это весёлые цвета купюр: персиковый, бирюзовый, ярко-жёлтый, сиреневый, лаймовый. Словом, безмятежный край.





Фунт, действующий в одном районе Лондона



Брикстонский фунт находится в обращении всего в одном районе Лондона. Местные энтузиасты выпустили банкноты осенью 2009 года, чтобы поддержать экономику, сникнувшую из-за мирового финансового кризиса. Власти их поддержали. На купюре изображены музыкант Дэвид Боуи, активистка Олив Моррис, учёный Джеймс Лавлок, баскетболист Луол Денг и другие знаменитые земляки. Брикстонский фунт равен фунту стерлингов, но коллекционерам продаётся дороже. К примеру, «десятка» с Боуи стоит £ 15,7—21,5 вместе с почтовыми расходами.







http://ubr.ua В 2011—2013 годах Банк Канады выпустил серию банкнот из полипропилена и полиолефина. Новые доллары не стали первыми полимерными купюрами в мире, зато их высокотехнологическую форму удачно подчеркнули в макетах — серия «Фронтир» превратилась в историю о канадском прогрессе. На лицевой стороне изображены премьер-министры страны и королева Великобритании Елизавета II, а на оборотной — модули для МКС, трансконтинентальная железная дорога, мемориал солдатам, ледокол «Амундсен» и лаборатория.Весной Норвежский банк устроил конкурс, чтобы найти новый дизайн купюр; темой выбрали море. В финальном раунде победила студия Enzo Finger с «рябыми» макетами. Однако в кошельках северян окажутся другие банкноты. Лицевые стороны возьмут из заявки The Metric System: на них в традиционной манере изображены маяк, дракар, волна. Оборотные стороны будут «пиксельными», с абстрактными рисунками, притом чем больше номинал, тем крупнее «зерно». Новые кроны напечатают не раньше 2017 года, и их дизайн ещё может поменяться из-за защитных элементов.На прошлой неделе российский рубль ненадолго превратился в один евроцент, и в «Фейсбуке» снова стали гулять нервные шутки про зимбабвийский сценарий. За 35 лет независимости Зимбабве инфляция лишь в первый год была ниже 10 %, а во второй половине 2008-го её высчитывали — точнее, прикидывали — числом с 23 знаками. Цены росли фантастическими темпами из-за того, что власти страны не придумали ничего лучше, чем печатать ничем не обеспеченные банкноты. Из-за этого в Зимбабве ходили купюры в сотни миллиардов и триллионов долларов, которые приходилось деноминировать чуть ли не каждый год. С виду они не сильно отличаются от того же рубля, но выделяются изображением огромных булыжников и шрифтом в стиле логотипов рок-групп.Ассоциация коллекционеров The International Bank Note Society (IBNS) три года подряд выбирала лучшей купюрой казахстанский тенге. С одной стороны банкноты номиналом 1 000, 5 000 и 10 000 тенге следует держать вертикально, как швейцарский франк, с другой — горизонтально. На них изображён монумент Казак Ели и голуби, а кроме того, древний памятник Кюль-тегину, наскальные рисунки, президентский дворец, монумент Независимости Казахстана, пейзажи. Всё это передают сочные красные, жёлтые и фиолетовые краски.Во время и после Первой мировой войны в Германии не хватало разменных денег, а потом началась гиперинфляция. Поэтому Рейхсбанк разрешил региональные валюты — нотгельды, «вынужденные деньги». Они появились и в других европейских странах, но особенно много их было в Германии. Немецкие нотгельды выпускали местные власти и некоторые предприниматели, их делали из бумаги, фарфора, прессованного угля. Купюры тоже были затейливыми: на одних испражнялся осёл, на других скалил зубы чёрт. Они постепенно вышли из обращения после 1923–1924 годов, когда власти ввели рентную марку и рейхсмарку.Во второй половине 1990-х Национальный банк Швейцарии заменил купюры — они стали вертикальными. На лицевой стороне напечатаны по два портрета архитектора Ле Корбюзье, композитора Артюра Онеггера, художницы Софи Тойбер-Арп, скульптора Альберто Джакометти, писателя Шарля Фердинанда Рамю и культуролога Якоба Буркхардта. На оборотной стороне образно пересказана их биография. Франки считаются одной из самых надёжных валют и выглядят подобающе: словно их печатают на холсте.В 2008 году крошечное государство Самоа выпустило новые банкноты. На них изображены пейзажи, ребятня, сборная по регби, годом ранее выигравшая престижный турнир в Гонконге, почивший вождь Малиетоа Танумафили II, собор, здание Центробанка. Но что особенно выдаёт эмитента, так это весёлые цвета купюр: персиковый, бирюзовый, ярко-жёлтый, сиреневый, лаймовый. Словом, безмятежный край.Брикстонский фунт находится в обращении всего в одном районе Лондона. Местные энтузиасты выпустили банкноты осенью 2009 года, чтобы поддержать экономику, сникнувшую из-за мирового финансового кризиса. Власти их поддержали. На купюре изображены музыкант Дэвид Боуи, активистка Олив Моррис, учёный Джеймс Лавлок, баскетболист Луол Денг и другие знаменитые земляки. Брикстонский фунт равен фунту стерлингов, но коллекционерам продаётся дороже. К примеру, «десятка» с Боуи стоит £ 15,7—21,5 вместе с почтовыми расходами. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3688 З нами з: 14.09.13 Подякував: 932 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 сер, 2023 12:21 Ірина_

Справді цікаво виглядає. Справді цікаво виглядає. yurafm20

Повідомлень: 1 З нами з: 07.08.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Введено в обіг нову банкноту номіналом 50 євро (фото)

R2 » Вів 04 кві, 2017 15:29 1 36612

ZINCHENKO Вів 04 кві, 2017 15:30