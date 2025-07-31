йоо - 1,1425..... я не готовий був (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 лип, 2025 22:05
Додано: Сер 30 лип, 2025 23:05
Додано: Чет 31 лип, 2025 14:21
Після оновлення онлайн-банкінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.
Важливо: завчасно, до вечора 1 серпня, зробіть усе, для чого вам може знадобитися онлайн-банкінг: платежі за кредитами, перекази на рахунки, зняття коштів з ощадного рахунку «Кишеня», поповнення мобільного телефону, обмін валют тощо.
печалько...
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