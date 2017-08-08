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Акції від Universal Bank

Акції від Universal Bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:19

Електронна лотерея від Universal Bank

До гарячої акційної пропозиції вже приєдналися багато охочих.

Лише уявіть собі, надбавку до депозиту вже отримало понад 400 клієнтів, а грошових призів виплачено на сумму понад 87 000 грн.

Не пропустіть можливість виграти грошовий приз або надбавку до 5% до Строкового депозиту від Universal Bank, можливо саме ви наступний щасливчик і виграєте + 5% до депозиту :-)

Ну що, бажаєте отримати гарантовані бонус до +5 % чи можливо грошовий приз?

Виконуйте прості умови:

перейдіть на сторінку банку: https://www.universalbank.com.ua/lottery
пройдіть реєстрацію, вказавши фінансовий номер телефону і дату народження;
виберіть одну з шести карт під якою прихований подарунок;
оформіть депозит у відділенні або за допомогою чат-бота месенджера Telegram - @UniversalBank_Bot;
та насолоджуйтесь накопиченням коштів.
Депозит, що дозволяє накопичувати кошти на вигідних умовах, до якого дають грошові призи та бонуси - такий шанс не варто втрачати. Зробіть собі подарунок, забезпечте додатковий щомісячний дохід та позитивні емоції з Universal Bank!

І нехай у ці прохолодні дні, вас гріє теплий і надійний депозит в Universal Bank: https://www.universalbank.com.ua/lottery


https://www.universalbank.com.ua/news/e ... om-razgare
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