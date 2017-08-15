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Акції від Universal Bank

Акції від Universal Bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:19

Електронна лотерея від Universal Bank

До гарячої акційної пропозиції вже приєдналися багато охочих.

Лише уявіть собі, надбавку до депозиту вже отримало понад 400 клієнтів, а грошових призів виплачено на сумму понад 87 000 грн.

Не пропустіть можливість виграти грошовий приз або надбавку до 5% до Строкового депозиту від Universal Bank, можливо саме ви наступний щасливчик і виграєте + 5% до депозиту :-)

Ну що, бажаєте отримати гарантовані бонус до +5 % чи можливо грошовий приз?

Виконуйте прості умови:

перейдіть на сторінку банку: https://www.universalbank.com.ua/lottery
пройдіть реєстрацію, вказавши фінансовий номер телефону і дату народження;
виберіть одну з шести карт під якою прихований подарунок;
оформіть депозит у відділенні або за допомогою чат-бота месенджера Telegram - @UniversalBank_Bot;
та насолоджуйтесь накопиченням коштів.
Депозит, що дозволяє накопичувати кошти на вигідних умовах, до якого дають грошові призи та бонуси - такий шанс не варто втрачати. Зробіть собі подарунок, забезпечте додатковий щомісячний дохід та позитивні емоції з Universal Bank!

І нехай у ці прохолодні дні, вас гріє теплий і надійний депозит в Universal Bank: https://www.universalbank.com.ua/lottery


https://www.universalbank.com.ua/news/e ... om-razgare
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:48

Результати акції «Platinum у подарунок до депозиту»

Друзі!

День, який ми всі чекали, настав.

Акція «Platinum у подарунок до депозиту» завершена та визначено 500 переможців.

Ми вітаємо власників елітних карток Platinum від monobank!


Переглянути список переможців

https://www.universalbank.com.ua/conten ... ozitu.html
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Повідомлень: 1444
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:48

Виграй картку Platinum від monobank в точці видачі Алло

Друзі, до Нового року залишилося зовсім трохи.

І вся передноворічна метушня з пошуком подарунків, псує відчуття свята.

Ми це знаємо, тому вирішили подарувати трохи гарного настрою.

Клієнти, що з 16 по 30 грудня отримають в точці видачі Алло нашу картку monobank, автоматично стануть учасником розіграшу однієї з 10 безкоштовних карт Platinum.

Дуже зручно, заодно в магазині можна пригледіти подарунок.

Переможців рандомно визначимо 31 грудня.

У вас ще немає нашої картки? Чудовий привід її оформити!

Приєднуйтесь до 1,6 млн клієнтів, які оцінили зручність та переваги monobank: http://monobank.ua/get

Усі точки видачі можна знайти за посиланням: https://www.monobank.ua/contacts

Умови Акції тут

https://www.universalbank.com.ua/news/v ... dachi-allo
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:34

Акція «Platinum для одержувачів картки у точці видачі АЛЛО»

Друзі, вже відомі переможці акції “Platinum для одержувачів картки у точці видачі АЛЛО”

Вітаємо 10 власників елітної картки рlatinum:

09951***47 Наталія З.

09634***13 Антон П.

09946***56 Євгеній К.

06622***95 Євген К.

09761***09 Михайло М.

09870***84 Олексій Ш.

09633***93 Ярослав А.

09639***64 Олександра Г.

09363***78 Марія Б.

06651***05 Артем К.

https://www.universalbank.com.ua/news/a ... zavershena
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:27

Розіграш 50 000 гривен до Міжнародного дня клієнта

Саме тому, ми хочемо винагородити наших вкладників за довіру та провести серед них 5-ть розіграшів по 10 000 гривень.

Беруть участь клієнти:

у яких діючий строковий депозит в Universal Bank;
які оформлять строковий депозит в період з 19 березня по 3 квітня.
Чим довше ви з нами, тим більше шансів на перемогу!

10 років з Universal Bank = 10 шансів на перемогу.
Оформили депозит в період з 19 березня по 3 квітня, шанси подвоюються!
Переможці розіграшу буде визначено 8 квітня 2020 року.
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:10

Призупинення дії знижки на UBER в / з аеропортів Києва

В зв'язку з закриттям аеропортів і введення заборони на туристичні перельоти, з 01.04.2020 року призупинена дія знижки -50% на поїздку в таксі UBER в\з аеропортів Києва.
https://www.universalbank.com.ua/news/p ... rtov-kieva
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:42

Результати розіграшу "50 000 грн до Міжнародного дня клієнта

Вітаємо щасливчиків, які отримали по 10 000 грн :

М. Леонід +38******5575;
Л.Володимир +38******6616;
Т.Катерина +38******6525;
Т. Зінаїда +38******2313;
К.Степан +38******4733.
Ми дякуємо всім нашим клієнтам за те, що залишаєтеся з нами, цінуєте нас і допомагаєте ставати краще.
https://www.universalbank.com.ua/news/r ... yu-klienta
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:51

Крутіть колесо сюрпризів – отримуйте подарунки!

Бажаєте iPhone 11 Pro + AirPods Pro, поїздку в Карпати на двох або телевізор?

З monobank та Mastercard Більше можливо все!

На вас чекають три тижні особливих подарунків у трьох тематичних категоріях: музика, подорожі, кіно та мистецтво.
Для участі в акції потрібно:

Зареєструватись у програмі "Більше" від Mastercard .

Розраховуватись карткою monobank Mastercard та накопичувати бали.

Крутіть колесо сюрпризів і отримуйте подарунки. Оберт колеса = 10 балів. В добу кожен учасник може покрутити колесо 3 рази.

Акція триває з 13 липня по 2 серпня 2020 року.
https://www.universalbank.com.ua/news/k ... te-podarki
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:07

Купуйте прямо зараз, а сплачуйте частинами і не відразу!

Ніяких котів в мішку
Купуйте прямо зараз, а сплачуйте частинами і не відразу
З Покупкою частинами до 10 місяців від Monobank & Фокстрот все стає можливим
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https://www.universalbank.com.ua/news/k ... ne-vidrazu
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:09

Не день, а суцільне свято!

Не день, а суцільне свято
Дайте два
Сьогодні mono - шанувальників вже 2,5 млн та Всесвітній день котів
Святкуємо
Котикам все mono: http://monobank.ua/get
https://www.universalbank.com.ua/news/n ... lne-svyato
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