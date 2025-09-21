Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 31323334 Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:53

В мене сусід такий, кадровий офіцер, 4 роки війни охороняє у Львові нікому на хрен не потрібний сарай. Сміється мені в обличчя, коли кажу що підняли військовий збір. Каже, лишилось на тиждень катнутись у "відрягу" щоб УБДешку намалювати. І таких - х****** туча, патріотів...

Історія з фупу: hxbbgaf Повідомлень: 22731 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 вер, 2025 11:06 Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?

Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати

зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .

Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?

Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ? hxbbgaf Повідомлень: 22731 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1678 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 вер, 2025 12:02 hxbbgaf написав: Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?

Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати

зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .

Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?

Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?

И не забываем про папу Ростика Игоря, который с главой АПУ и своим другом Медведчуком сделал когда то одну из самых продажных партий(а с перепавших на этом денег Ростику на 18-летие купили Феррари) барабашов

Повідомлень: 5376 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз.

Додано: Нед 21 вер, 2025 08:14 Hotab написав: hxbbgaf

ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.

ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.





Ні, не знаю)

Так тебе треба шукати, щоб дати повістку? А чому ти сам до 5 червня не пройшов ВЛК, як вимагає закон?



що мова про підготовлених, повністю здорових



Ти їх діагностував?? З чого ти взяв що вони здорові?

давали присягу



І ти даси. Це 2хв питання



самі хотіли стати силовиками.



Я хотів Флер. А потім СТМ. А зараз 30-річну молодицю . Яка різниця хто що хотів чи не хотів?? Ми ж не про хотілки , а про обовʼязок. А він у тебе рівно самий самий, як у будь кого іншого.

Нажаль Держава зробила військових за фахом і ментов непридатними ,на час війни і обов'язково придатними усіх чоловіків окрім держчиновників , поліціянтів , суддів... Vadim_

Повідомлень: 3942 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 509 раз.

Повідомлень: 3942 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 вер, 2025 09:26 барабашов написав: hxbbgaf написав: Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?

Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати

зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .

Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?

Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?

И не забываем про папу Ростика Игоря, который с главой АПУ и своим другом Медведчуком сделал когда то одну из самых продажных партий(а с перепавших на этом денег Ростику на 18-летие купили Феррари) И не забываем про папу Ростика Игоря, который с главой АПУ и своим другом Медведчуком сделал когда то одну из самых продажных партий(а с перепавших на этом денег Ростику на 18-летие купили Феррари)

Ти можешь писать граммотно? а не по де***? Vadim_

Повідомлень: 3942 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 509 раз.

