Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:53
Історія з фупу:
В мене сусід такий, кадровий офіцер, 4 роки війни охороняє у Львові нікому на хрен не потрібний сарай. Сміється мені в обличчя, коли кажу що підняли військовий збір. Каже, лишилось на тиждень катнутись у "відрягу" щоб УБДешку намалювати. І таких - х****** туча, патріотів...
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22731
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 20 вер, 2025 11:06
Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?
Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати
зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .
Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?
Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22731
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 20 вер, 2025 12:02
hxbbgaf написав:
Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?
Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати
зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .
Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?
Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
И не забываем про папу Ростика Игоря, который с главой АПУ и своим другом Медведчуком сделал когда то одну из самых продажных партий(а с перепавших на этом денег Ростику на 18-летие купили Феррари)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5376
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:14
Hotab написав:hxbbgaf
ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.
Ні, не знаю)
Так тебе треба шукати, щоб дати повістку? А чому ти сам до 5 червня не пройшов ВЛК, як вимагає закон?
що мова про підготовлених, повністю здорових
Ти їх діагностував?? З чого ти взяв що вони здорові?
давали присягу
І ти даси. Це 2хв питання
самі хотіли стати силовиками.
Я хотів Флер. А потім СТМ. А зараз 30-річну молодицю . Яка різниця хто що хотів чи не хотів?? Ми ж не про хотілки , а про обовʼязок. А він у тебе рівно самий самий, як у будь кого іншого.
Нажаль Держава зробила військових за фахом і ментов непридатними ,на час війни
і обов'язково придатними усіх чоловіків окрім держчиновників , поліціянтів , суддів...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3942
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:26
барабашов написав: hxbbgaf написав:
Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ?
Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати
зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу .
Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ?
Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
И не забываем про папу Ростика Игоря, который с главой АПУ и своим другом Медведчуком сделал когда то одну из самых продажных партий(а с перепавших на этом денег Ростику на 18-летие купили Феррари)
Ти можешь писать граммотно? а не по де***?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3942
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
