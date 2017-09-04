Акції від Universal Bank

Ми разом з Mastercard піклуємося про зручність і безпеку своїх клієнтів, тому підключили новий сервіс – можливість безкоштовної здачі ПЛР-тесту на COVID-19, для власників преміальних карток від monobank | Universal Bank, в аеропорту Бориспіль. При негативному результаті якого, ви зможете уникнути обов'язкового перебування на самоізоляції. Що економить гроші, час і нерви! Щоб скористатися послугою по прильоту, необхідно: 1. Оформити запит на стійці тестування після проходження паспортного контролю, 2-й поверх терміналу D. 2. Пред'явити картку monobank Mastercard співробітнику аеропорту і здати тест. 3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома». Негативний ПЛР-тест COVID-19 дозволяє уникнути 14-денного карантинного періоду. Щоб скористатися послугою в день вильоту, потрібно: 1. Оформити запит на тестування на третьому поверсі терміналу D напроти стійки № 48 Fast Line. 2. Пред'явити картку monobank Mastercard і посадковий квиток, після чого здати тест. 3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома». https://www.universalbank.com.ua/news/b ... ersal-bank
До “Дня заощаджень” та в рамках підвищення фінансової грамотності, популяризація ідеї накопичення і зберігання коштів, Universal Bank спільно з «Мінфін» провели розіграш корисних подарунків та грошових винагород серед читачів.
Ми вітаємо переможців, котрі отримали корисні подарунки. Та нагадуємо, що розіграш другої грошової винагороди в 15 тис. грн. зовсім скоро.
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Зустрічати зимові свята потрібно як наш клієнт Олександр Анатолійович (380503***048), який став другим переможцем в акції "Електронна лотерея" та отримав 15 тис грн.
В цьому році, до акції "Електронна лотерея" приєдналося майже 3 тис учасників, 1,5 тис відкрили депозит з яких майже 100 учасників отримали найбільші винагороди в розмірі 1,5 та 2 % до Строкового депозиту.
Ми дякуємо нашим клієнтам за активну участь в акції і бажаємо всім в новому році здоров'я, як можна більше тепла і затишку, тільки позитивних емоцій і вигідних капіталовкладень, а ми вам у цьому допоможемо;-)
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