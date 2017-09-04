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Акції від Universal Bank

Акції від Universal Bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:21

Акція «Смартфон у подарунок до депозиту» в monobank

Відкривайте депозит в monobank до 30.09.20 та вигравайте можливість придбати один із 20 IPhone 11 128 GB або Samsung Galaxy S20+ 128 GB на ваш вибір.

Вклади, які беруть участь в акції:

новий депозит або продовжений в період дії акції на суму від 10 000 грн;

валюта вкладу — гривня;

термін розміщення від 3-х місяців.

Щоб збільшити шанси на виграш, не потрібно відкривати декілька депозитів по 10 000 грн — достатньо відкрити один депозит на 100 000 грн, і ви матимете 10 шансів на виграш =)

А ще можна поповнювати депозити, відкриті або продовжені у період акції. Поповнення на суму від 10 000 грн у період з 01.09.20 по 30.09.20 збільшує шанси на виграш.
https://www.universalbank.com.ua/news/a ... v-monobank
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:15

Безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19

Ми разом з Mastercard піклуємося про зручність і безпеку своїх клієнтів, тому підключили новий сервіс – можливість безкоштовної здачі ПЛР-тесту на COVID-19, для власників преміальних карток від monobank | Universal Bank, в аеропорту Бориспіль.
При негативному результаті якого, ви зможете уникнути обов'язкового перебування на самоізоляції. Що економить гроші, час і нерви!
Щоб скористатися послугою по прильоту, необхідно:
1. Оформити запит на стійці тестування після проходження паспортного контролю, 2-й поверх терміналу D.
2. Пред'явити картку monobank Mastercard співробітнику аеропорту і здати тест.
3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома». Негативний ПЛР-тест COVID-19 дозволяє уникнути 14-денного карантинного періоду.
Щоб скористатися послугою в день вильоту, потрібно:
1. Оформити запит на тестування на третьому поверсі терміналу D напроти стійки № 48 Fast Line.
2. Пред'явити картку monobank Mastercard і посадковий квиток, після чого здати тест.
3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома».
https://www.universalbank.com.ua/news/b ... ersal-bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:04

Фінал другого сезону розділу «Нагороди» !

В суботу стане відомо хто отримає головний приз сезону – автомобіль Skoda Octavia А7 AMBITION.

О 10:00 стануть відомі умови отримання останньої нагороди і хто став фіналістом змагання за головний приз сезону. Автомобіль отримає учасник який виконає умови найпершим.

Але це не все, 10 наступних учасників рейтингу, з другого по одинадцяте місце, теж отримають заохочувальний приз – платіжну картку IRON BANK з безкоштовним обслуговуванням на два роки.

І нехай переможе найсильніший!
https://www.universalbank.com.ua/news/f ... a-otkrytym
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:27

Перші переможці акції “Електронна лотерея”

Лотерея в самому розпалі!

Вже відомі перші 15 переможців Акції, які отримали корисні подарунки: термоси та пляшки для води.

Ми вітаємо щасливчиків!
Серед всіх клієнтів, які до 23 грудня відкриють Строковий вклад у гривні, від 6 до 12 місяців, буде рандомно розіграно ще дві грошові винагороди по 15 тис.грн.

Переможців буде визначено та оголошено не пізніше 30 листопада та 29 грудня 2020 року.
https://www.universalbank.com.ua/news/p ... a-lotereya
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:07

Отримайте знижку 10% на покупку поліса автострахування

Автовласники, не пропустіть гарну можливість.

Тільки в грудні, при покупці поліса ОСЦПВ через додаток monobank ви отримуєте знижку в 10%.

Оформлюйте поліс страхування авто "ОСЦПВ" через додаток monobank та будьте спокійні у дорозі: http://monobank.ua/get

P.S. Акція діє до кінця грудня. Придбання поліса по акції виключає категорію "Авто і АЗС" зі списку кешбек до вибору на наступні 12 місяців.
https://www.universalbank.com.ua/news/o ... v-monobank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:13

Переможці розіграшу призів від Universal Bank

До “Дня заощаджень” та в рамках підвищення фінансової грамотності, популяризація ідеї накопичення і зберігання коштів, Universal Bank спільно з «Мінфін» провели розіграш корисних подарунків та грошових винагород серед читачів.

Ми вітаємо переможців, котрі отримали корисні подарунки.
Та нагадуємо, що розіграш другої грошової винагороди в 15 тис. грн. зовсім скоро.

Поспішайте отримати свої надбавки до депозиту, а також взяти участь у розіграші другої грошової винагороди.

Умови акції прозорі, а взяти участь дуже просто:

перейти на сторінку банку: https://www.universalbank.com.ua/lottery

пройти реєстрацію, вказавши фінансовий номер телефону і дату народження;

вибрати одну з шести карт під якою прихован % надбавки до депозиту;

оформити Строковий депозит в гривні до 23 грудня, на суму від 10 тис грн, терміном від 6 до 12 місяців у відділенні або за допомогою чат-бота в Telegram чи Viber
https://www.universalbank.com.ua/news/p ... ej-minfinu
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:46

Результати акції "Електронна лотерея"

Зустрічати зимові свята потрібно як наш клієнт Олександр Анатолійович (380503***048), який став другим переможцем в акції "Електронна лотерея" та отримав 15 тис грн.

В цьому році, до акції "Електронна лотерея" приєдналося майже 3 тис учасників, 1,5 тис відкрили депозит з яких майже 100 учасників отримали найбільші винагороди в розмірі 1,5 та 2 % до Строкового депозиту.

Ми дякуємо нашим клієнтам за активну участь в акції і бажаємо всім в новому році здоров'я, як можна більше тепла і затишку, тільки позитивних емоцій і вигідних капіталовкладень, а ми вам у цьому допоможемо;-)

Оформлюйте вигідні депозити в Universal Bank швидко і безпечно через чат-бот в Telegram чи Viber. Переходьте за посиланням та обирайте свій ідеальний депозит, який принесе максимальний дохід у наступному році: https://www.universalbank.com.ua/your-deposits

https://www.universalbank.com.ua/news/r ... a-lotereya
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З нами з: 01.09.17
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