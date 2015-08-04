В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Некоторые форумчане кидают сюда весь негатив, что происходит в России, с явным намерением показать как тяжело (и недолго!) стало жить в России после 2014 года. И что скоро от "санкций и международной изоляции" РФ придёт кирдык. То что от санкций эффект минимальнийший, а изоляция ограничивается только вербальными сентенциями западных политиков второго-третьего эшелона - замечать не желают. Как и то что там где выгодно Запад сам прекрасно ложит на санкции и преотличнейше сотрудничает с русскими.
Вот толко на видео почему-то голодные пенсионерки с пенсией 9600 которой только на коммуналку и простые россияне с зп 15 тыс
Ещё один предлагает жалеть бедных россиян....
Экспорт России в США по годам, млрд долл.
2015 - 8,4 2016 - 9,4 2017 - 10,7 2018 - 12,5 перв. пол 2019 - 6,6 ( ориентировочно за год - 13,2)
ceba написав:Какая может быть дискуссия.У меня есть знакомый среднестатический гражданин Швейцарии Вернер, ему уже под 70-т,владелец неюольшого ресторана, месячными доходами мне с ним не сравниться . Но Вернер живет на съемной ,как выразилась его жена украинка, полуторокомнатной квартире ,а я в собственной трешке 2009 года постройки, 81 м. кв с автономным отоплением. И зубы Вернер вставлял себе в Киеве за штуку баксов , в Швейцарии с него бы слупили пять штук. Восемь лет назад Вернер чуть не помер. Спасла жена,вызвала скорую, в больнице не берут нужно направление врача,узкого спеца, запись на месяц вперед. Жена -украинка дала взятку швейцарскому врачу, тот принял пациента и выписал направление в больницу. В Швейцарии с больницами получше,но оказывается есть нюансы. Получается,что и в Украине и в России не так уж все и плохо.
Видимо,ваш знакомый банкрот с безработной женой и с плохой медстраховкой. Разницу между зарплатами в Швейцарии и Украине или России они вам не рассказали? Про медпомощь совсем смешно. В клинике Киева где я 3 года назад делал операцию на сердце иногда приезжают швейцарские врачи проводить мастер-классы на особо тяжелых больных. Разница в их и здешнем уровне - космос. А про взятки врачам на западе это вообще нечто. Они десятилетиями тяжело учатся и работают добиваясь своего статуса. И никто не будет пачкаться за какую-то мелочь чтобы потерять лицензию. Да и вообще что-то странное вы пишите. То он чуть не помер, то сам до врача дошел.К узкому спецу во всех странах очередь, но по ургентному случаю вы получите медпомощь даже если вы бомж.
Разница в з.п. огромная, и знакомый не банкрот, и у жены в Украине бизнес, салон косметологический с дорогим оборудованием, и квартиру в Киеве они купили для жены ,так как не смотря на то,что они женаты лет пятнадцать у жены нет швейц. гражданства, она моложе его на 20 лет и выходила за него замуж чтобы свалить из Украины. Это подруга моей младшей сестры, еще с детства. Я хорошо знал её и её отца еще с конца семидесятых годов. Почему ты беззаветно грудью встаешь на защиту западных ценностей? Как только, что то нехорошее о западе то клевещут, а как про Россию то все чистая правда.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
shapo написав: Видимо,ваш знакомый банкрот с безработной женой и с плохой медстраховкой. Разницу между зарплатами в Швейцарии и Украине или России они вам не рассказали? Про медпомощь совсем смешно. В клинике Киева где я 3 года назад делал операцию на сердце иногда приезжают швейцарские врачи проводить мастер-классы на особо тяжелых больных. Разница в их и здешнем уровне - космос. А про взятки врачам на западе это вообще нечто. Они десятилетиями тяжело учатся и работают добиваясь своего статуса. И никто не будет пачкаться за какую-то мелочь чтобы потерять лицензию. Да и вообще что-то странное вы пишите. То он чуть не помер, то сам до врача дошел.К узкому спецу во всех странах очередь, но по ургентному случаю вы получите медпомощь даже если вы бомж.
Разница в з.п. огромная, и знакомый не банкрот, и у жены в Украине бизнес, салон косметологический с дорогим оборудованием, и квартиру в Киеве они купили для жены ,так как не смотря на то,что они женаты лет пятнадцать у жены нет швейц. гражданства, она моложе его на 20 лет и выходила за него замуж чтобы свалить из Украины. Это подруга моей младшей сестры, еще с детства. Я хорошо знал её и её отца еще с конца семидесятых годов. Почему ты беззаветно грудью встаешь на защиту западных ценностей? Как только, что то нехорошее о западе то клевещут, а как про Россию то все чистая правда.
1) Нет никаких западных или восточных ценностей т. к. люди везде одинаковы 2) Об организации и функционирование медицины знаю из печального личного опыта когда выбирал где делать операцию - в Израиле, Германии или Украине и по инфе от сына работающего а израильской медицине построенной по американскому образцу, но с большей соц защитой. Поэтому в твои сказки о врачах берущих взятки не верю. В любой нормальной стране врач - представитель минимум среднего класса, а часто и выше, и пачкаться какими-то взятками никогда не будет
Shram написав:Без разницы что, главное что американцы (основной поставщик и лоббист санкций) с каждым годом покупают из России товаров всё больше и больше.
Ну в 2014 году нефть была по $30 сейчас по $60 металлы и прочее сырье аналогично Ростом это назвать сложно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД