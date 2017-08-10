Акції від Альфа-Банку

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Пали свічки, користуйся найкращими простирадлами, носи гарну нижню білизну. Нічого не зберігай для особливого випадку. Цей особливий випадок - сьогодні. (Регіна Бретт)
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З Новим Роком, ваш Альфа-Банк Україна
* Акція поширюється тільки на нові колекції.
* Знижка не підсумовується з іншими діючими знижками.
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