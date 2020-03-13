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5 найбільш конкурентоспроможних
економік світу

5 найбільш конкурентоспроможних економік світу
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: Нед 01 жов, 2017 22:36

5 найбільш конкурентоспроможних економік світу

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг Global Competitiveness Report 2017-2018.

Дивися повний текст 5 найбільш конкурентоспроможних економік світу.
R2
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Мы на 81 со 137. Хуже Таджикистана, но лучше Молдовы :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2017 04:32

Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг Global Competitiveness Report 2017-2018.


Бред. При чем тут финансы Швейцарии к реальной экономике? Что, у нее больше инноваций и роста чем в Китае?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2017 06:35

  slavek написав:
Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг Global Competitiveness Report 2017-2018.


Бред. При чем тут финансы Швейцарии к реальной экономике? Что, у нее больше инноваций и роста чем в Китае?

А при чем здесь инновации и рост?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2017 09:56

  slavek написав:
Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг Global Competitiveness Report 2017-2018.


Бред. При чем тут финансы Швейцарии к реальной экономике? Что, у нее больше инноваций и роста чем в Китае?

ага только ножички и часы делают..
банки все с отрицательными ставками ..все полетело в тартара..американцы сказали вы выдатите всех или запрет на перевод доллара и штрафы заплатите..а куда они со своими швейцарсками франками..супербанки, ..ну а что они будут делать с запретом перевода доллара..прассказывать про свою экономику про ножики и часы..
Сша это флот 6-0й это десятки авианосцев,десятки продводный лодок с томагавками и полярисами на бортуу..вот вчем доллар..цели зарядить код.... масква рассия ждать команду..красную кнопку не нажимать..капитан жди личного приказа от президента..прямая связь ..капитан отбой..и это правильно,нечего пулять в мир,маркони убери ствол с затылка..а что я на подстраховке,ну надо же подстраховаться от случайностей.. :D
ну шучу..ну так и надо чтоб никто дурного не сделал.
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2017 15:19

  otg написав:А при чем здесь инновации и рост?


Статейку прочти:
При складанні рейтингу експерти ВЕФ аналізують показники за трьома основними категоріями (базові вимоги, підсилювачі ефективності, інноваційні чинники) і 12-ма областями (суспільні інститути, інфраструктура, макроекономічне середовище, охорона здоров’я та початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, ринок товарів і послуг, ринок праці, розвиненість фінансового ринку, технологічний рівень, розмір ринку, конкурентоспроможність компаній, інновації
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2017 15:50

  slavek написав:
  otg написав:А при чем здесь инновации и рост?


Статейку прочти:
При складанні рейтингу експерти ВЕФ аналізують показники за трьома основними категоріями (базові вимоги, підсилювачі ефективності, інноваційні чинники) і 12-ма областями (суспільні інститути, інфраструктура, макроекономічне середовище, охорона здоров’я та початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка, ринок товарів і послуг, ринок праці, розвиненість фінансового ринку, технологічний рівень, розмір ринку, конкурентоспроможність компаній, інновації
Ах ну нашли слово :) А рост где?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2017 19:22

  slavek написав:
Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг Global Competitiveness Report 2017-2018.


Бред. При чем тут финансы Швейцарии к реальной экономике? Что, у нее больше инноваций и роста чем в Китае?


видать посчитали что бозон Хиггса круче телепортации квантов ))
galex
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Самые сильные экономики стран: США, Китай, Япония, и Индия с самой бысторорастущей экономикой.
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