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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Чет 18 чер, 2026 22:53
hxbbgaf написав: Banderlog написав:
так приятелю мій, я проти того шо тм 5азиваєш європейськими цінностями
А я за, я не хочу бути дикуном!
За це треба боротись справами: воювати або фінансувати ЗСУ . А ти на справочці і в ок-7 у тебе куй ночував
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