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Дивовижна українська осінь
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:45
Пчёлка
И в половине мест не был!
Спасибо!
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Sijen
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Додано: Суб 23 лют, 2019 09:56
Dimastuy10 написав:
Дуже гарне місто Львів, а особливо осінню)
Зараз весною Львів також чудовий
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zapola
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:05
Дуже красиво ще в Качанівці восени. Ніби потрапляєш зовсім не в Україну
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Lili_M
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