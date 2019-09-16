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Дивовижна українська осінь

Дивовижна українська осінь
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:45

Пчёлка

И в половине мест не был!
Спасибо!
Sijen
 
Повідомлень: 180
З нами з: 26.01.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:56

  Dimastuy10 написав:Дуже гарне місто Львів, а особливо осінню)


Зараз весною Львів також чудовий :)
zapola
 
Повідомлень: 21
З нами з: 17.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:05

Re: Дивовижна українська осінь

Дуже красиво ще в Качанівці восени. Ніби потрапляєш зовсім не в Україну
Lili_M
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<12
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