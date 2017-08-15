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Акції від УкрСиббанку
BNP Paribas group

Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:55

НАШЕ МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАШИХ ДІТЕЙ:

Традиційно 1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. UKRSIBBANK вітає не тільки малечу, але й кожного дорослого, хто дослухається до своєї внутрішньої дитини!

Сьогодні хочемо нагади про ініціативи для діток, які проводить наш банк. Перш за все варто згадати проект «Срібна монетка». Головна мета полягає у тому, аби допомогти дітям із синдромом Дауна. Долучитися до акції може кожен: варто лише скористатися карткою «Срібна монетка» і тоді банк перераховуватиме з власних коштів кожного кварталу 1% від суми, яку ви витратили, оплачуючи покупки карткою.

«Жити — означає рухатися» — це не тільки вдалий девіз, але й назва ініціативи, яка фінансує реабілітаційні курси для дітей з ДЦП. Проект втілюється у життя разом із Фондом «Лікар. Інфонд».

Також ми заохочуємо і підтримуємо видання дитячих книжок шрифтом Брайля. Завдяки проекту «Світ на дотик» малеча вже може прочитати «Абетку» та «Кота у чоботях».

Пам’ятаймо, родом ми усі з дитинства!

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/406132/
Assistant_Portal
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