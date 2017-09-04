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Акції від УкрСиббанку
BNP Paribas group

Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:55

НАШЕ МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАШИХ ДІТЕЙ:

Традиційно 1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. UKRSIBBANK вітає не тільки малечу, але й кожного дорослого, хто дослухається до своєї внутрішньої дитини!

Сьогодні хочемо нагади про ініціативи для діток, які проводить наш банк. Перш за все варто згадати проект «Срібна монетка». Головна мета полягає у тому, аби допомогти дітям із синдромом Дауна. Долучитися до акції може кожен: варто лише скористатися карткою «Срібна монетка» і тоді банк перераховуватиме з власних коштів кожного кварталу 1% від суми, яку ви витратили, оплачуючи покупки карткою.

«Жити — означає рухатися» — це не тільки вдалий девіз, але й назва ініціативи, яка фінансує реабілітаційні курси для дітей з ДЦП. Проект втілюється у життя разом із Фондом «Лікар. Інфонд».

Також ми заохочуємо і підтримуємо видання дитячих книжок шрифтом Брайля. Завдяки проекту «Світ на дотик» малеча вже може прочитати «Абетку» та «Кота у чоботях».

Пам’ятаймо, родом ми усі з дитинства!

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/406132/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:11

PREMIUM КЛІЄНТ UKRSIBBANK СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ АКЦІЇ З MASTERCARD

Міжнародний Каннський кінофестиваль — одна з найпрестижніших премій кіно, яка проходить з 1946 року і є однією з найстаріших в світі кіномистецтва. Щороку в Канни з'їжджаються найвідоміші режисери, актори та інші діячі кіноіндустрії, щоб представити свої кращі картини.

З 2015 року MasterCard є офіційним партнером Каннського кінофестивалю. UKRSIBBANK спільно з MasterCard провів акцію «Салют, Канни!» для преміум клієнтів — власників карток Mastercard Platinum, які активно користувалися картою для розрахунків. В рамках акції UKRSIBBANK подарував унікальну можливість для преміум клієнта банку зануритися в світ кіно.

Переможець акції від UKRSIBBANK Сергій Чобітько разом зі своєю дружиною поділився враженнями про дивовижну подорож до французької Рів’єри: «Хочемо висловити величезну подяку компанії Mastercard та нашому банку UKRSIBBANK за високий рівень підготовки й організації нашої незабутньої подорожі на Каннський кінофестиваль. Ця подія залишиться в нашій пам'яті назавжди, як натхненна і блискуча за спілкуванням, емоціями і враженнями! Канни — реально дивовижне місто».

Разом із зірками першої величини учасники акції позували фотографам на знаменитій червоній доріжці Montees des Marches, після чого відвідали закритий показ фільму з конкурсної програми, зайнявши місця поруч з відомими акторами, режисерами та продюсерами.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/406188/
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Повідомлень: 424
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
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