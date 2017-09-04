Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group

Сьогодні хочемо нагади про ініціативи для діток, які проводить наш банк. Перш за все варто згадати проект «Срібна монетка». Головна мета полягає у тому, аби допомогти дітям із синдромом Дауна. Долучитися до акції може кожен: варто лише скористатися карткою «Срібна монетка» і тоді банк перераховуватиме з власних коштів кожного кварталу 1% від суми, яку ви витратили, оплачуючи покупки карткою.
«Жити — означає рухатися» — це не тільки вдалий девіз, але й назва ініціативи, яка фінансує реабілітаційні курси для дітей з ДЦП. Проект втілюється у життя разом із Фондом «Лікар. Інфонд».
Також ми заохочуємо і підтримуємо видання дитячих книжок шрифтом Брайля. Завдяки проекту «Світ на дотик» малеча вже може прочитати «Абетку» та «Кота у чоботях».
Пам’ятаймо, родом ми усі з дитинства!