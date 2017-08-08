Акції від УкрСиббанку BNP Paribas group

Традиційно 1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. UKRSIBBANK вітає не тільки малечу, але й кожного дорослого, хто дослухається до своєї внутрішньої дитини!
Сьогодні хочемо нагади про ініціативи для діток, які проводить наш банк. Перш за все варто згадати проект «Срібна монетка». Головна мета полягає у тому, аби допомогти дітям із синдромом Дауна. Долучитися до акції може кожен: варто лише скористатися карткою «Срібна монетка» і тоді банк перераховуватиме з власних коштів кожного кварталу 1% від суми, яку ви витратили, оплачуючи покупки карткою.
«Жити — означає рухатися» — це не тільки вдалий девіз, але й назва ініціативи, яка фінансує реабілітаційні курси для дітей з ДЦП. Проект втілюється у життя разом із Фондом «Лікар. Інфонд».
Також ми заохочуємо і підтримуємо видання дитячих книжок шрифтом Брайля. Завдяки проекту «Світ на дотик» малеча вже може прочитати «Абетку» та «Кота у чоботях».
Міжнародний Каннський кінофестиваль — одна з найпрестижніших премій кіно, яка проходить з 1946 року і є однією з найстаріших в світі кіномистецтва. Щороку в Канни з'їжджаються найвідоміші режисери, актори та інші діячі кіноіндустрії, щоб представити свої кращі картини.
З 2015 року MasterCard є офіційним партнером Каннського кінофестивалю. UKRSIBBANK спільно з MasterCard провів акцію «Салют, Канни!» для преміум клієнтів — власників карток Mastercard Platinum, які активно користувалися картою для розрахунків. В рамках акції UKRSIBBANK подарував унікальну можливість для преміум клієнта банку зануритися в світ кіно.
Переможець акції від UKRSIBBANK Сергій Чобітько разом зі своєю дружиною поділився враженнями про дивовижну подорож до французької Рів’єри: «Хочемо висловити величезну подяку компанії Mastercard та нашому банку UKRSIBBANK за високий рівень підготовки й організації нашої незабутньої подорожі на Каннський кінофестиваль. Ця подія залишиться в нашій пам'яті назавжди, як натхненна і блискуча за спілкуванням, емоціями і враженнями! Канни — реально дивовижне місто».
Разом із зірками першої величини учасники акції позували фотографам на знаменитій червоній доріжці Montees des Marches, після чого відвідали закритий показ фільму з конкурсної програми, зайнявши місця поруч з відомими акторами, режисерами та продюсерами.
Вже місяць UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Всеукраїнська благодійна організація «Дaун Синдром» проводять акцію «Срібна монетка». За 4 тижні сума переказів перевищила 90 000 гривень.
Усі кошти підуть на розбудову інклюзивного середовища, розвиток та навчання дітей із синдромом Дaуна. Долучитися до акції можна до 17 жовтня 2018 року.
«Для банку це вже 9-ий проект, який ми організовуємо з Всеукраїнською благодійною організацією (ВБО) «Дaун Синдром». Постійний розвиток важливий для банківської сфери та ми віримо, що еволюція у сучасному світі можлива тільки, коли кожен буде відповідальним та небайдужим. Незначний внесок кожного сприяє розвитку цілого суспільства. Приємно, що ми маємо клієнтів, які постійно підтримують благодійний проект», — зазначила керівник Служби бренду та комунікацій Яніна Ольховська.
Нагадаємо, до акції долучитися дуже просто — варто лише знайти спеціальні бокси у майже 300 відділеннях UKRSIBBANK, зробити внесок та отримати у символічний подарунок наліпку «Я ПІДТРИМУЮ!». Також кошти можна перерахувати на користь ВБО «Дaун Синдром» 26004265663403, МФО 351005 АТ «УКРСИББАНК». Підтримати акцію можна й онлайн в один клік через офіційний сайт ВБО «Дaун Синдром».
UKRSIBBANK BNP Paribas запрошує поринути у казку завдяки новій акції для держателів карток банку від Mastercard.
Почніть сімейну історію з яскравої подорожі у Париж — реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою UKRSIBBANK від Mastercard® і вигравайте сімейну подорож до Disneyland® Paris на святкування 90 років веселих пригод Міккі Мауса.
Акція діє до 10 листопада 2018 року.
Усі клієнти, держателі карток UKRSIBBANK від Masterсard®, що зареєстровані у програмі Mastercard «Більше», стануть учасникоми розіграшу не тільки однієї подорожі для сім`ї з 4 людей на святкування 90 років пригод Міккі Мауса в Диснейленді у Париж на 3 дні, а й отримають шанс виграти численні подарунки. Кожен із 5 періодів акції — 500 подарунків з символікою святкування 90 років пригод Міккі Мауса.
Розраховуйтеся преміальною карткою Platinum Mastercard, World Black Edition Mastercard, World Elite Mastercard від UKRSIBBANK BNP Paribas Group через POS-термінали або в мережі Інтернет та вигравайте незабутню подорож на Берлінський міжнародний кінофестиваль, що є одним із найпрестижніших і найбільш відвідуваних кінофестивалів світу.
Більше розрахунків — більше шансів опинитися за лаштунками однієї з найгучніших кіноподій світу та пройтися червоним килимом поруч із справжніми зірками кінематографу. Адже щороку у лютому Берлін стає Меккою для світу кіно, збираючи найвідданіших прихильників та фанатів кіномистецтва.
Акція діє до 15 січня 2019 року. З умовами ознайомтеся за посиланням.
Нагадаємо, що чотири роки поспіль UKRSIBBANK BNP Paribas Group визнано найкращим сервісом Premium Banking в Україні за версією Mastercard. Банк прагне створити усі умови, щоб Premium клієнти відчували свою винятковість.
Premium від UKRSIBBANK — Для нас Ви маєте значення.
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує взяти участь у щотижневому розіграші сертифікатів від Mastercard. Отримуйте бали за безготівкові розрахунки та обмінюйте їх у акції «Місяць нон-стоп шопінгу з Mastercard Більше».
Ви зможете не тільки стати учасником щотижневого розіграшу сертифікатів у брендові магазини LeBoutique, MakeUp, INTERTOP, O bag, а й отримаєте шанс виграти головний приз —шопінг у Києві на суму 10000 грн разом зі стилістом.