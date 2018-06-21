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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 735736737738 Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:29 Flamingo написав: asuskup написав: proftpd66

При возврате товара кэшбек забирается При возврате товара кэшбек забирается

Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло

Ну вот ты б еще гороху написал Ну вот ты б еще гороху написал maxim2014 Повідомлень: 1232 З нами з: 19.09.14 Подякував: 142 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:39 maxim2014 написав: Flamingo написав: asuskup написав: proftpd66

При возврате товара кэшбек забирается При возврате товара кэшбек забирается

Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло

Ну вот ты б еще гороху написал Ну вот ты б еще гороху написал

А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал. А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал. Flamingo

Повідомлень: 561 З нами з: 20.03.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:47 asuskup написав: proftpd66

При возврате товара кэшбек забирается При возврате товара кэшбек забирается



Flamingo написав: asuskup написав: proftpd66

При возврате товара кэшбек забирается При возврате товара кэшбек забирается

Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло Не всегда. У меня в этом месяце не вернулся. Возврат был частичный. Сумма вернулась на счёт. Уменьшилась сумма к погашению в текущем месяце, а кэшбек остался без изменений. Может повезло



тогда есть вариант, если знакомые бизнесом занимаются, то можно им заплатить.



рестораны могу что-то покупать, можно намутить 10 карт и расплатится. с 10 карт 200$ кешбэк



Может автомобиль кому-то заправить, правда АЗС было 3%, это еще адекватно. Но было по 7-14% кешбек. Я потратил 4к грн, кешбэк был >400грн.



Они думали что все пользователи буду пользоваться кредитом в 40%. Но нафига?

В либеральной среде работодатель может уволить рабочего когда захочет и так же рабочий может уйти когда захочет. Это при коммунизме можно было работать на партию и тебя не уволят



Неадекватный кредит 20-40% и у многих работа не стабильная.



Может быть на западе имеет какой смысл, так как там контракты и за разрыв контракта работодатель платит отступные, если он внезапно уволит сотрудника. тогда есть вариант, если знакомые бизнесом занимаются, то можно им заплатить.рестораны могу что-то покупать, можно намутить 10 карт и расплатится. с 10 карт 200$ кешбэкМожет автомобиль кому-то заправить, правда АЗС было 3%, это еще адекватно. Но было по 7-14% кешбек. Я потратил 4к грн, кешбэк был >400грн.Они думали что все пользователи буду пользоваться кредитом в 40%. Но нафига?В либеральной среде работодатель может уволить рабочего когда захочет и так же рабочий может уйти когда захочет. Это при коммунизме можно было работать на партию и тебя не уволятНеадекватный кредит 20-40% и у многих работа не стабильная.Может быть на западе имеет какой смысл, так как там контракты и за разрыв контракта работодатель платит отступные, если он внезапно уволит сотрудника. proftpd66

Повідомлень: 27 З нами з: 22.12.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:05 Flamingo написав: А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал. А что тут такого? Заберут? да на здоровье - для меня 5 гривен погоды не делают. "Свинорылить" на этом лично я не собираюсь. Тем более что как правило как раз КБ обычно сторнируется. НО факт остается фактом - КБ забирается не всегда. Об этом и написал.

Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портить

Вот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть... Ты не один такой счасливчик. Не стоит всем малину портитьВот из-за таких как ты и не получается свинорылить по настоящему. Повезло - дык надо на весь мир растрандеть... maxim2014 Повідомлень: 1232 З нами з: 19.09.14 Подякував: 142 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 735736737738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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