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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2012201320142015>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 85
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
7%
6
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
34
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
33
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:56

  Vorlon написав:Faceless
Гороховский писал в группе бета-тестеров...

Ну будет возможность, киньте скрин или текст - интересно. Просто процессинг - это немалые инвестиции. Может, конечно, они уже разрослись настолько, что не хотят платить ТАСЛинку
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:15

Faceless
Отдельно прошу прощения за сбои последних дней, если вы на них попали. Совсем недавно мы переехали полностью на свой процессинговый центр и нас пока «штормит» время от времени.

Пост от 17 июля.

P.S. Ну если уж маленький Конкорд осилил свой процессинг пару лет назад, то почему гигант Моно не мог? :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:25

  Faceless написав:
  DONALD написав:Это шутка? Тигипко владеет 100% акций Универсал банка. А Моно-это продукт Универсала. Один из продуктов. Таким образом Тигипко-единственный на 100% владелец Моно.

Не совсем так. Моно - это отдельный проект, потому у Универсала нет прав на Моно, ни на сам продукт, ни на приложение, они всего лишь выполняют роль банка-эмитента. И в принципе Моно к ним шурупами не прикручен, они могут теоретически и к другому банку уйти.

– Як пов’язані Monobank та Universal Bank?

– Monobank – це торгова марка, яка належить на 50% Fintech Band і на 50% групі ТАС. Universal Bank безпосередньо надає кредити, отримує від клієнтів депозити та надає інші банківські послуги в рамках проекту. Тобто активи і пасиви в рамках Monobank – це є активи і пасиви Universal Bank.

Джерело: https://thepage.ua/ua/interview/zalisha ... z-monobank

А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає. Договори клієнтів заключені з Універсалом, а бродячий цирк формально виконує лише роль розробника продукту і його підтримки. Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:57

Re: Monobank

  klug написав:А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає.

Є розроблений продукт, ПО, та й сам по собі бренд - не аби що.
  klug написав:Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.

Насправді все можливо, але дійсно складно.
Ну от ви вище навели, что Моно групі ТАС належить лише наполовину (ця доля, до речі, теж в будь-який момент може змінюватись). Ви самі врешті решт лиш підтвердили, що Тигіпко ніяк не 100% власник Моно
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:01

  Vorlon написав:Faceless
Отдельно прошу прощения за сбои последних дней, если вы на них попали. Совсем недавно мы переехали полностью на свой процессинговый центр и нас пока «штормит» время от времени.

Пост от 17 июля.

P.S. Ну если уж маленький Конкорд осилил свой процессинг пару лет назад, то почему гигант Моно не мог? :D

Да, уточнил, действительно как-то пропустил - они свой собственный процессинг запилили. Ну молодцы, что тут сказать
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:50

  Faceless написав:
  klug написав:А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає.

Є розроблений продукт, ПО, та й сам по собі бренд - не аби що.
  klug написав:Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.

Насправді все можливо, але дійсно складно.
Ну от ви вище навели, что Моно групі ТАС належить лише наполовину (ця доля, до речі, теж в будь-який момент може змінюватись). Ви самі врешті решт лиш підтвердили, що Тигіпко ніяк не 100% власник Моно

Так і котобанда не власник Моно: бренд у співвласності, клієнти повністю "у власності" СЛТ. Як оформлені відносини з цими "консультантами", що вони так рвуть дупи за продукт цікаво, але думаю, що ми про це не скоро дізнаємось.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:27

Re: Monobank

  посетитель написав:ну во-первых, в какой другой банк уйдут, у кого проценты выше? (мутный еле дышащий форвард не предлагать).
газмяс прозапас тоже не предлагать?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:45

  vitaliian написав:
  посетитель написав:ну во-первых, в какой другой банк уйдут, у кого проценты выше? (мутный еле дышащий форвард не предлагать).
газмяс прозапас тоже не предлагать?

Лише, якщо Ви готові чітко по календарю заносити і виносити. Інакше порівняння втрачає сенс.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:48

Monobank

  klug написав:
  Faceless написав:
  DONALD написав:Это шутка? Тигипко владеет 100% акций Универсал банка. А Моно-это продукт Универсала. Один из продуктов. Таким образом Тигипко-единственный на 100% владелец Моно.

Не совсем так. Моно - это отдельный проект, потому у Универсала нет прав на Моно, ни на сам продукт, ни на приложение, они всего лишь выполняют роль банка-эмитента. И в принципе Моно к ним шурупами не прикручен, они могут теоретически и к другому банку уйти.

– Як пов’язані Monobank та Universal Bank?

– Monobank – це торгова марка, яка належить на 50% Fintech Band і на 50% групі ТАС. Universal Bank безпосередньо надає кредити, отримує від клієнтів депозити та надає інші банківські послуги в рамках проекту. Тобто активи і пасиви в рамках Monobank – це є активи і пасиви Universal Bank.

Джерело: https://thepage.ua/ua/interview/zalisha ... z-monobank

А крім торгової марки у них власне, нічого ні немає. Договори клієнтів заключені з Універсалом, а бродячий цирк формально виконує лише роль розробника продукту і його підтримки. Тому так просто вони нікуди не підуть. Вони можуть з нуля запустити ще один stereobank чи quadrobank, але існуючих клієнтів вони перенести нікуди не зможуть.

+ стопицот как говорится ) Напрягает то что посчитает нужным Сергей Леонидович вывести все деньги из банка (как например коломойский с привата) и всё, капец моно банку.А зная СЛТ и его любовь к шахер махер это не есть хорошо.Можете спросить например шведов ))
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 01:11

10. Банк має право вносити зміни до правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни користувача у спосіб, передбачений договором.

Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни. Банк у повідомленні зобов'язаний зазначити, що користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до правил використання електронного платіжного засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить банк про розірвання договору.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14#Text

Увага! Питання: кого і як саме повідомили за 30 дні про зміну тарифів?
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