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Авиа рейс задержали/отменили,
отказали в посадке. Что делать

Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что делать
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2017 22:33

Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что делать

Кто сталкивался с такой проблемой?
Что делали в подобных ситуациях?
GeyliStor
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 17:56

GeyliStor

Обратиться (прямо в аэропорту) к представителю вашей авиакомпании.

Из личного опыта в Борисполе.

1) Из-за снегопада был отменен рейс в Рим. Алиталия переоформила билеты на следующий день, отвезла в Киев, поселила в готель "Русь" (одноместный номер), накормила (очень хорошо - в ресторане готеля) ужином и завтраком, на след. день автобусом отвезли назад в аэропорт. Все за их счет. Мои потери - бронь за гостиницу в Риме.

2) Из-за тумана рейс в Будапешт задержался на пол-дня. Wizzair покормил (местными бутербродами) и напоил прямо в аэропорту. Я-то успел на следующий рейс (потери только во времени), а некоторые пассажиры опаздывали на стыковочные рейсы.
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 24 сер, 2018 18:32

Re: Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что де

Из личного опыта-Обратиться (прямо в аэропорту) к представителю вашей авиакомпании,и самое главное-все их действия,ответы-пытаться документировать(фото,видео,копии документов),если дойдет до компенсации-очень пригодится.
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:24

Re: Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что де

Я лечу райн ейром в через несколько недель, и хотя кажется что мой рейс еще не отменен, мне интересно какие могут быть варианты? Я не хотела бы приехать в до аэропорт, чтобы мне сказали что рейс отмененили. Потому что рейсы отменили до 31 марта из-за карантина и каждый день новые отменяют, мой будет в апреле.
irinatroyanova
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:30

GeyliStor Я звонил с агенством и напрямую говорил что и как Сразу же заменили билеты и полетел вечером
Finnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:48

Finnik пробовала так делать очень оперативно работают особенно если обращаться заранее
simplykitsune
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