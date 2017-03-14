Кто сталкивался с такой проблемой?
Что делали в подобных ситуациях?
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Додано: Сер 18 жов, 2017 22:33
Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что делать
Кто сталкивался с такой проблемой?
Что делали в подобных ситуациях?
Додано: Чет 07 гру, 2017 17:56
GeyliStor
Обратиться (прямо в аэропорту) к представителю вашей авиакомпании.
Из личного опыта в Борисполе.
1) Из-за снегопада был отменен рейс в Рим. Алиталия переоформила билеты на следующий день, отвезла в Киев, поселила в готель "Русь" (одноместный номер), накормила (очень хорошо - в ресторане готеля) ужином и завтраком, на след. день автобусом отвезли назад в аэропорт. Все за их счет. Мои потери - бронь за гостиницу в Риме.
2) Из-за тумана рейс в Будапешт задержался на пол-дня. Wizzair покормил (местными бутербродами) и напоил прямо в аэропорту. Я-то успел на следующий рейс (потери только во времени), а некоторые пассажиры опаздывали на стыковочные рейсы.
Додано: П'ят 24 сер, 2018 18:32
Re: Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что де
Из личного опыта-Обратиться (прямо в аэропорту) к представителю вашей авиакомпании,и самое главное-все их действия,ответы-пытаться документировать(фото,видео,копии документов),если дойдет до компенсации-очень пригодится.
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:24
Re: Авиа рейс задержали/отменили, отказали в посадке. Что де
Я лечу райн ейром в через несколько недель, и хотя кажется что мой рейс еще не отменен, мне интересно какие могут быть варианты? Я не хотела бы приехать в до аэропорт, чтобы мне сказали что рейс отмененили. Потому что рейсы отменили до 31 марта из-за карантина и каждый день новые отменяют, мой будет в апреле.
Додано: Вів 04 січ, 2022 17:30
GeyliStor Я звонил с агенством и напрямую говорил что и как Сразу же заменили билеты и полетел вечером
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:48
Finnik пробовала так делать очень оперативно работают особенно если обращаться заранее
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