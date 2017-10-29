Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.
Прошу подсказать в какой банк смотреть.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:17
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Знакомый из столицы мучается вопросом
Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.
Прошу подсказать в какой банк смотреть.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:36
Раньше бы посоветовал Приват, но он скурвился к старым комиссиям добавил новые.
Под ваши потребности лучше всех подходит Альфа. Их социальный Комфорт очень хорош. 8% на остаток, вход-выход без комиссий, никаких условно-бесплатных условий. Единственно в чём проигрывает карта, это снятие в банкоматах без комиссии 30 тыс/мес в Привате анлим.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:27
Я тот самый знакомый. Самое интересное, что в половине из
Додано: Суб 09 чер, 2018 23:43
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Интересовался этой картой. Не знаю на счет входа, а выход дам без комиссии только через интернет банк и срок зачисления денег до 3-х банковских дней. Мне же надо через приложение Монобанка пополнять кредитку Монобанка и в таком случае будет комиссия 5 гривен + 1%. У меня есть пенсионная карта ТАСкомбанка и с неё такое зачисление денег на Монобанк мгновенное и вообще без комиссии. К сожалению, пенсионный фонд с 1 июня больше не работает с ТАСкомбанком, поэтому стал вопрос открытия альтернативной пенсионной карты в другом банке. Интересное предложение есть у БИС-банка, но они пока не работают с киевским пенсионным фондом, поэтому открыть данную карту пока отказываются. Раньше говорили, что с 1 июня, теперь говорят, что с 1 июля. Что скажут после 1 июля - неизвестно.
Мне столько не надо. Достаточно 10 тыс/мес.
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:53
Re: Лучшая карта для получения пенсии
А СЕПом на моно из Альфы не дойдет? С Альфы на Альфу СЕПом идет бесплатно по регламенту 10/14/17.
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:26
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Сколько по времени оно идет? Мгновенно или до трех банковских дней?
А вообще, хотелось бы через приложение Мони. Если что-то мудрить, то есть еще один способ без комиссии - просто снять в банкомате без и пополнить Моню рядом в IBox-е, но это геморно. С ТАСкомбанком все так замечательно работало и на тебе, договор с ПФ разорвали. Неужели нет никакой альтернативы ТАСкомбанку?
Додано: Пон 11 чер, 2018 07:07
Re: Лучшая карта для получения пенсии
1. Та должно доходить почти сразу. Сейчас занимает мин 40 после регламентного времени (например, сделал заявку в 11, в 14 прошло, в 14.40 уже есть уведомление, что деньги на новом счете). Точно не 3 дня.
2. Через приложение мони проходит сразу, но надо проверить, что с тарифом Альфы за такой перевод с пенс карты. За перевод своих с Коннекта сняло нехилый комис (((((
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:01
сэп Альфа отправляет три раза в день - 10-00,14-00,17-00 - если до этих промежутков времени делать платёж, то дойдёт через пару часов...
если нужно мгновенно, да и ещё и на моню - вообще без проблем - привязываете карту к моне и вперёд.
в привате для пенсионеров есть услуга - депозит безналоговый, включаете на карте депозитное свойство через п24 и если деньги будут какое то время лежать, на них начисляется неплохой процент, сейчас вроде 8 без налогов, любой перевод с этой карты на другую карту с комиссией 0,5, но конкретно моня эту комиссию компенсирует
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:17
Уточнение
депозитное свойство
Нарахування процентів на залишок за карткою понад 100 грн на день 7%
депозит безналоговый
Послуга «Стандарт безподатковий» для одержувачів зарплати, пенсії та соцвиплат
проценти НЕ оподатковуються
12 міс 12.5%
6 міс 14%
3 міс 13.2%
1 міс 9.5%
3.3. Якщо Ви бажаєте використати частину незнижуваного залишку, а термін його підтримки ще не минув, то за неповний термін Вам виплачуються проценти за ставкою 0,01% річних за фактичну кількість днів, що пройшли з дати встановлення незнижуваного залишку до дня його скасування.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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