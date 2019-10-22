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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:22
Maksi2 написав:
Это не правда
Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?
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Vorlon
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:25
ol_zy написав: clientage написав:
Даа, 5%, но при ОЧ кредитка, по сути на год превращается в карту 1--2х покупок. Грейс вырождается в 30-дневный.
не просто в 30-дневный - это еще пол беды, а вот то что надо в 0 выводить вот это основная проблема, которая ОЧ сводит на нет, если использовать КЛ по полной, а погашать частями с одновременными тратами.
Вывод - не использовать КЛ привата при ОЧ и ложить на карту перед списанием. А у мони - гасить в течении 30 дней после списания.
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Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:50
Maksi2 написав: Faceless написав:
klug написав:clientage
На Пудру потрібно ще довірену панянку привести, яку скоринг не забракує - такий ресурс не усім доступний.
Пудру можна оформити як додаткову до Б5, тобто не потрібно ніякого повторного скорингу
Это не правда, цитата менеджера отделения: "пудру выдают как отдельную карту и только
женщинам".
Врете опять.
И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе
Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.
И даже неименную (у меня так)
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Faceless
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Додано: Суб 22 лют, 2020 21:44
Faceless написав:
Врете опять.
И у целой кучи форумчан пудра как допка, и у меня в том числе
Выдают женщинам, но ничто не мешает выдать женщине допку к карте мужчины.
И даже неименную (у меня так)
не задолбался мои сообщения удалять? как же тебе ответить если ты все подчищаешь?
Vorlon написав: Maksi2 написав:
Это не правда
Не стоит так говорить, если не уверены на 100%! Или для вас мнение какой-то дуры из отделения важнее опыта форумчан?
Не вижу никакой неуверености.
Именно так, привык дурам доверять получается, особенно в отделениях банков, сам не понимаю чего так. Вы не знаете?
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Maksi2
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Додано: Нед 23 лют, 2020 07:55
Striker написав:
Скажите, есть ли какая-то разница между тем, чтобы оформить все 4-5 карт сразу, в течении пару дней, или желательно с каким-то интервалом оформлять?
Если банк подключен к УБКИ, то при запросе кредитки или повышение лимита банк будет к ним подавать запрос на кредит.
УБКИ ведёт статистику сколько запросов было подано в час, день, неделю, месяц, квартал, год. Чем больше таких запросов на короткое время, тем меньше кредитный рейтинг.
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MASolomko
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