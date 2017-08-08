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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:33

Легендарні хіти. Безцінні емоції

Концерт тільки для вас від Олега Винника? Це можливо з Mastercard Більше та MEGOGO! Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником — нізащо.

Як взяти участь у розіграші року:
реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua;
платіть карткою Mastercard® і накопичуйте бали;
обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас!
У розіграші 2 етапи:

1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно — переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців!

2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно — переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті.

Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ni-emociyi
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