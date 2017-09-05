RSS
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 17:03

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Акція «Зимовий марафон»: 100 000 переваг з Obsidian Card від Visa та Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/akciya-zymov ... taskombank

Період Акції: з 01 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року (включно).
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:24

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Вері більше можливостей, Вері більше шансів від Таскомбанку та Mastercard

https://news.finance.ua/ua/veri-bil-she ... mastercard

Акція триватиме з 01 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року включно.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:28

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

З карткою World Elite від Private banking Таскомбанк отримуйте знижку 10% на колекцію Ruslan Baginskiy

https://news.finance.ua/ua/z-kartkoyu-w ... -baginskiy

Період дії пропозиції: з 1 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року.
