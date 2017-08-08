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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:56

Безкоштовна доставка товарів на OLX з карткою Mastercard

Купуйте щось на OLX, сплачуйте онлайн карткою Mastercard і отримайте безкоштовну доставку з Justin.

Як скористатися пропозицією:

Зареєструйтесяя на сайті OLX або увійти в свій профіль;
Оберіть товари і оплатіть онлайн карткою Mastercard® через OLX Доставка;
Отримайте безкоштовну OLX Доставка при виборі способу доставки Justin.
Акція діє з 19.07.2021 до 15.08.2021 включно.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
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Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:47

Вирушайте разом із Mastercard та «Орел і Решка» у подорож

Вирушайте з командою улюбленого тревел-шоу «Орел і Решка» в захоплюючу подорож.

Що для цього треба?

Розраховуйтеся карткою Mastercard®
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
Обмінюйте 1 золотий бал або 10 срібних балів на участь у промо
Отримуйте можливість виграти брендовану валізу або ж одну з трьох подорожей з «Орел і Решка»
Не зволікайте ― продовжуйте своє літо разом із Mastercard.

Акція діє з 01.08.2021 по 30.09.2021 на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... u-podorozh
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Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 13:25

Платіть карткою Mastercard® на shop.silpo.ua або в додатку

10 000 балів у подарунок за оплати з Mastercard®.

Як скористатись пропозицією

На сайті shop.silpo.ua або в додатку Сільпо виберіть товари на суму від 1250 грн.
Вкажіть зручний спосіб доставки: швидка, планова чи самовивіз.
Оплатіть замовлення карткою Mastercard на сайті shop.silpo.ua / у додатку Сільпо / кур'єру / на касі.
Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє з 02.08.2021 р. по 31.08.2021 р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх міста України, де доступна послуга доставки й самовивозу «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1250 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... i-rakhunok
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Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:43

Онлайн-шопінг з продовженням

Запрошуємо на онлайн-шопінг з продовженням!

Купувати на EVA.UA — саме задоволення, а з Mastercard ви можете це задоволення розтягнути, вигравши подарунковий сертифікат на 500 грн!

Треба всього лише оплатити онлайн-замовлення на EVA.UA на суму від 500 гривень карткою Mastercard®, щоб узяти участь у розіграші й отримати ще півтисячі гривень для нових приємних покупок.

Акція діє з 26.07.2021 до 31.08.2021 включно на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ovzhennyam
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Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:45

Надихайтеся та розважайтеся на ВДНГ

Насолоджуйтеся літом на максимум! Драйвовий відпочинок, безмежні розваги та просто чудовий настрій — все це на території ВДНГ вже зараз. На вас чекають: тропічна ферма «Планета метеликів», велопрокати, батутні арени, контактний зоопарк, дитячий Smart-майданчик, басейн, мотузковий парк та навіть лазертаг!

Як скористатися пропозицією?
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®.
Замовляйте квитки до найкращих локацій ВДНГ за привабливою ціною в балах.
Поспішайте, кількість квитків обмежена.

Місце надання пропозиції: ВДНГ, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ya-na-vdng
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Повідомлень: 2217
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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