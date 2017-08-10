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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:10

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Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:35

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Акція діє з 16.12.2021р. до 13.01.2022р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодовством України і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленні на суму від 250 грн.
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Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:33

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Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення.
Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки
Акція діє з 10.01.2022 р. по 28.02.2022р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх містах України, де доступна послуга доставки й самовивозу із «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1400 грн. В акції не беруть участі товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
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