Акції від «Кредобанку»

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Як скористатись пропозицією: Виберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо». Виберіть зручний спосіб доставки: доставка кур'єром чи самовивіз. Оплатіть замовлення карткою Mastercard® на сайті shop.silpo.ua / у додатку «Сільпо» / кур'єру / на касі. Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення. Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки Акція діє з 10.01.2022 р. по 28.02.2022р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх містах України, де доступна послуга доставки й самовивозу із «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1400 грн. В акції не беруть участі товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard