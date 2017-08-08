Акції від Кредобанку

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Акція діє з 16.12.2021р. до 13.01.2022р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодовством України і території проведення ООС. Безкоштовну доставку можна отримати при замовленні на суму від 250 грн. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... atku-glovo
10 000 балів на «Власний Рахунок» із Mastercard. Отримуйте кругленьку суму балів на смачненьке
Як скористатись пропозицією: Виберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо». Виберіть зручний спосіб доставки: доставка кур'єром чи самовивіз. Оплатіть замовлення карткою Mastercard® на сайті shop.silpo.ua / у додатку «Сільпо» / кур'єру / на касі. Отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення. Додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1−5 робочих днів з моменту здійснення покупки Акція діє з 10.01.2022 р. по 28.02.2022р. включно в усіх магазинах мережі «Сільпо» в усіх містах України, де доступна послуга доставки й самовивозу із «Сільпо». Пропозиція діє за умови замовлення товарів на суму від 1400 грн. В акції не беруть участі товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
Мрії збуваються! Скористайтеся шансом виграти одну з найкращих ігрових приставок у світі - PlayStation 5 з Mastercard Більше.
Щоб взяти участь в акції: реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard; обмінюйте 100 золотих або 200 срібних балів на участь у розіграші; виграйте одну з шести ігрових консолей PlayStation 5. Деталі на bilshe.mastercard.ua
Що буде, коли відомий архітектор та дизайнерка одягу поміняються місцями? Які унікальні ідеї вони зможуть розробити? В які речі вони перетворяться? Зустрічайте ексклюзивну колекцію BEVZA BALBEK BILSHE від дизайнерки Світлани Бевзи та архітектора Слави Балбека, розроблену спеціально для Mastercard Більше. 10 предметів з колекції мають унікальну історію створення та будуть представлені парами.
Щотижня на сторінці акції відкриватиметься новий дроп (або ж пара), який включатиме два предмети:
предмет інтер'єрного дизайну від Світлани Бевзи одяг або аксесуари від Слави Балбека Щоб отримати виріб з колекції: реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard, дивіться історії та обирайте предмет з колекції, що вам до вподоби, здійсніть замовлення предмету з колекції за срібні або золоті бали або обмінюйте 10 срібних або золотих балів на участь у розіграші. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... bek-bilshe
Із 3 лютого 2022 року завітайте до кінотеатрів Multiplex та придбайте квитки у касі кінотеатрів на перегляд фільму «Найкращі вихідні» зі знижкою 10% від Mastercard.
Щоб скористатися пропозицією: завітайте до кас кінотеатрів Multiplex; обирайте сеанс фільму «Найкращі вихідні»; повідомте касиру кінотеатру про оплату карткою Mastercard®; отримайте знижку 10% на квитки. Акція діє з 3 лютого 2022 року до завершення демонстрації фільму «Найкращі вихідні» у кінотеатрах Multiplex.
Пропозиції дійсні для держателів кредитних/дебетовових карток Mastercard типів: Standard, Gold, Platinum, World Elite.
Період дії пропозицій: по 31 грудня 2022 року. 1. Тримайте знижку на догляд за шкірою. Почувайтеся впевнено. 2. Тримайте знижку на догляд за волоссям. Вибирайте для себе найкраще 3. Відчуйте впевненість у собі й отримуйте знижку 20% на натуральний догляд. 4. Тримайте знижку на б’юті-бокси. Зробіть собі приємні подарунки 5. Тримайте знижку на догляд за волоссям. Захоплюйтеся собою. 6. Будьте бездоганними й отримуйте знижку 20% на б’юті-продукти. 7. Тримайте знижку на догляд для чоловіків. Підтримайте свою ідеальну форму. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
З вересня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Правильним розрахункам світять подарунки». У рамках акції клієнти банку, що активно розраховуються «Правильною карткою», мають шанс отримати одну з 6 потужних зарядних станцій EcoFlow. Акція діє до 30 листопада 2024 року Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ion_090924
З 1 жовтня 2024 року Кредобанк спільно з Mastercard розпочинає акцію «Крафтова Україна». У рамках акції клієнти банку, що користуються преміальним сервісом Craft Banking та активно розраховуються своїми картками, мають шанс отримати один із 40 наборів крафтових виробів від українських виробників. Акція діє до 30 листопада 2024 року. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/kredobank-ta ... ft-banking