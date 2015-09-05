В смутные времена вновь поднялась тема Векселей.

Додано: Сер 08 лис, 2017 19:55

Векселя, как продукт финансового рынка, согласно Женевской конвенции 1930го года имеют довольно широкое распространение в странах с активно прогрессирующей экономикой.В Украине, хождение векселей имеет весьма не приветствующее их существование участниками рынка.Не смотря на принятый ещё в 1992 году ЗаконВ Украине хождение векселей весьма не распространено.В особенности к этой теме всегда прибегает Правительство, когда имеет непреодолимое желание "кинуть на бабки", последней активностью со стороны Правительства отмечались попытки погашения долгов по НДС перед юр лицами.Ибо доходность по ним значительно отстаёт от уровня инфляции.Но по переводным Векселям ситуация ещё туманнее.В то же время тяжелая ситуация заставляет Украину расплачиваться с применением векселей.Отсюда информация по Векселям Правительства Украины, как гривневым так и переводным весьма туманна. В особенности, когда она касается физ.лиц.Уважаемые представители фондовых операций, пожалуйста, кто имеет информацию о:1. Ликвидности Векселей Государства Украина?2. Гарантиях их погашения?3. Размеров ежегодного погашения?4. Переводных или гривневых?5. Возможность проведения операций с ними?6. Погашения?7. Страховки?8. факты не выполнения обязательств по погашению Векселей?9. % ставки потерьИ т.д.В трудные времена хотелось бы обладать всесторонней информацией о перспективах их превращения в активный капитал, и в то же время, нет желания играть с Государством в "Русскую рулетку".Пожалуйста, у кого есть информация о данном виде ценных бумаг завизированных от имени Государства Украина.2007 год - ноябрь.