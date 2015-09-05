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В смутные времена вновь
поднялась тема Векселей.

В смутные времена вновь поднялась тема Векселей.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2017 19:55

В смутные времена вновь поднялась тема Векселей.

Векселя, как продукт финансового рынка, согласно Женевской конвенции 1930го года имеют довольно широкое распространение в странах с активно прогрессирующей экономикой.
В Украине, хождение векселей имеет весьма не приветствующее их существование участниками рынка.
Не смотря на принятый ещё в 1992 году Закон http://uazakon.ru/zakon/zakon-obraschenii-vekseley.html В Украине хождение векселей весьма не распространено.
В особенности к этой теме всегда прибегает Правительство, когда имеет непреодолимое желание "кинуть на бабки", последней активностью со стороны Правительства отмечались попытки погашения долгов по НДС перед юр лицами.
Ибо доходность по ним значительно отстаёт от уровня инфляции.
Но по переводным Векселям ситуация ещё туманнее.
В то же время тяжелая ситуация заставляет Украину расплачиваться с применением векселей.
Отсюда информация по Векселям Правительства Украины, как гривневым так и переводным весьма туманна. В особенности, когда она касается физ.лиц.
Уважаемые представители фондовых операций, пожалуйста, кто имеет информацию о:
1. Ликвидности Векселей Государства Украина?
2. Гарантиях их погашения?
3. Размеров ежегодного погашения?
4. Переводных или гривневых?
5. Возможность проведения операций с ними?
6. Погашения?
7. Страховки?
8. факты не выполнения обязательств по погашению Векселей?
9. % ставки потерь
И т.д.

В трудные времена хотелось бы обладать всесторонней информацией о перспективах их превращения в активный капитал, и в то же время, нет желания играть с Государством в "Русскую рулетку".
Пожалуйста, у кого есть информация о данном виде ценных бумаг завизированных от имени Государства Украина.
2007 год - ноябрь.

Редактор форума: Этот комментарий попал в подборку самого интересного на форуме 08.11.2017.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 14:25

Re: В смутные времена вновь поднялась тема Векселей.

У автора есть желание влезть в это или вылезть?

Если первое, то не рекомендую по нескольким причинам. Низкая доходность. Проблемы с ликвидностью. (все ИМХО из личных суждений)
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ТупУм
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2017 14:50

ТупУм
У автора нет совершенно желания влазить в дерьмо.

Но, к огромному сожалению "сделали предложение от которого не возможно отказаться".
Изначально нет никакого желания, совершенно в них влазить, ибо их номинальная стоимость сегодня 30% от номинала в Украине.
Доходность официальная гораздо ниже уровня инфляции.
Погашение по векселям - ещё туманнее... :shock:
Это, тот случай, когда ты не хочешь,... - но выбора нет. :evil:
Готовить необходимо "запасной аэродром ещё до взлёта" :D
Хотелось бы знать все случаи из жизни, с коими проходилось пересекаться представителям банковских структур с "Векселями Государства Украина."
Да вообще нормальным людям... :D
Какие сегодня существуют варианты операций по избавлению от этих "гарантий"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2017 23:11

Не існує "Векселей Государства Украина". Це "липа".
Філ
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2017 13:43

  Філ написав:Не існує "Векселей Государства Украина". Це "липа".

Согласен сказано, как оно есть.
Но для Вашего понимания предоставлена изначально ссылка на Закон Украины.
Где в данном случае расчёт по этим платёжным обязательствам по средствам Векселей осуществляет:
Государство Украина.
В данном случае это не есть деньги, это есть платёжное обязательство.
Полная и официальная трактовка, о чём идёт речь:
http://docs.cntd.ru/document/1900740

Т.е. ратификация Женевской Конвенции - это Право Государства печатать "бумажные деньги" - международно признанные.
"Переводные" - это "Валюта", или гарантия Государства расчёта по своим бумажным обязательствам расчитываться на территории иных государств в их валюте(стран подписантов).
В то же время гривна - не есть Валюта первой или второй категории.
Т.Е. я уже трактую Вам юридические выдержки из Конвенции, с достаточным пониманием той части, о которой идёт речь, с экспертной стороны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:59

Круто и вовремя зацепил Тему :shock:
Даже ссылки на Законы Украины, Международные Законы - были аннулированы. :shock:
А Вы меня поносите, как... :D :D :D - ???
Система - это прежде всего аппарат насилия, и необходимо Каждому понимать, где, и под что шифруется его личный лютый Враг!(это образное выражение специально для Модеров)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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