Выбор иностранного брокера
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:50
Что думаете про Trading 212?
Счёт-то открыли и карту виртуальную даже выдали, но как-то слишком легко и быстро.
Не начнут ли они задавать неудобные вопросы после завода определённой суммы?
anduzenko
Додано: Пон 04 сер, 2025 13:53
ви краще задайтесь питанням як ви будете комунікувати із підтримкою цієї канторки
PS раджу глянути сторінку Contact us
і все стане ясно
greenozon
Додано: Нед 24 сер, 2025 18:35
А яку країну та податкове резидентство вказали? Україна? Чи щось інше?
foxluck
Додано: Нед 24 сер, 2025 20:15
Якщо вказати Україна на сайте то одразу каже що не підтрімується тому напевно ні
gonzo
