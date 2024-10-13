RSS
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 08:40

Re: Ринок ОВДП

ICU вчергове з ночі "висить"...
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 09:24

  VASH написав:ICU вчергове з ночі "висить"...

Вже працює
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 10:15

А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:05

  ukr0014959 написав:А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?

там 400к лимит - это не про оборот, а про одновременное наличие у вас внутри ИКУ на счетах бумаг и денег на эту сумму. То есть если у вас погасились бумаги или вы продали бумаги - но при этом ваши вложения в ИКУ по сути не поменялись - на лимит это никак не повлияло. При выводе средств - сума задействованного лимита уменьшилась - и можно на эту сумму пополнить счет опять. Если у вас суммарно бумаги и деньги на счетах в ИКУ уже есть на сумму 400К, то пока вы не предоставите доки подтверждающие источники, то вы не сможете дополнительно еще внести деньги чтобы использовать их для инвестиций (вангую, что возможно деньги примут но купить бумаги скорее всего не дадут).
Кстате по мере получения дохода от инвестирования (получения вами выплат дохода по бумагам в ИКУ) - ваш лимит в 400к автоматически увеличивается на сумму этого дохода. Общий лимит на сейчас можно посмотреть в ИКУ
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:49

  WallNutPen написав:
  ukr0014959 написав:А в ICU 400K тотал ліміт, чи в місяць/квартал?

там 400к лимит - это не про оборот, а про одновременное наличие у вас внутри ИКУ на счетах бумаг и денег на эту сумму. То есть если у вас погасились бумаги или вы продали бумаги - но при этом ваши вложения в ИКУ по сути не поменялись - на лимит это никак не повлияло. При выводе средств - сума задействованного лимита уменьшилась - и можно на эту сумму пополнить счет опять. Если у вас суммарно бумаги и деньги на счетах в ИКУ уже есть на сумму 400К, то пока вы не предоставите доки подтверждающие источники, то вы не сможете дополнительно еще внести деньги чтобы использовать их для инвестиций (вангую, что возможно деньги примут но купить бумаги скорее всего не дадут).
Кстате по мере получения дохода от инвестирования (получения вами выплат дохода по бумагам в ИКУ) - ваш лимит в 400к автоматически увеличивается на сумму этого дохода. Общий лимит на сейчас можно посмотреть в ИКУ


Дякую, все досить зрозуміло
