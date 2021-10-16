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Як дізнатися, які цінні
папери є у особи?

Як дізнатися, які цінні папери є у особи?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2017 19:32

Як дізнатися, які цінні папери є у особи?

Добрий день, шановні фахівці! Склалася така ситуація, що під час поділу майна чоловік претендує на цінні папери, які придбала дружина під час перебування у шлюбі(все майно зареєстроване на дружину). Чоловік стверджує, що дружина купила дуже велику кількість цінних паперів, але він не володіє жодною інформацією про них. Намагаємось дізнатися, якими паперами володіє дружина, втім НКЦПФР відповідь на наш запит не надала.
Порадьте, будь ласка, що можна вчинити?
Дже дякую!
dubova1990
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 16:45

dubova1990 Грубо, але факт - не зазіхати на чуже майно. Якщо чоловік нічого про цінні папери не знає то це не його діло, скільки і чого там, це діло тільки дружини.
SIRIUS
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 17:31

SIRIUS
Дякую))
Але, нажаль, у даному випадку, мені доводиться бути на стороні чоловіка.
dubova1990
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:26

Re: Як дізнатися, які цінні папери є у особи?

когда ко мне пришли покупатели моих акций, то они мне сказали, что о том, что вообще у меня есть акции и сколько именно, они узнали из открытых источников
sinowi
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:30

Re: Як дізнатися, які цінні папери є у особи?

sinowi написав:когда ко мне пришли покупатели моих акций, то они мне сказали, что о том, что вообще у меня есть акции и сколько именно, они узнали из открытых источников
Варианта два:
1. Ваши покупатели получили данные из реестра АО нелегально, т.е. инсайд имеет место
2. Вы владеете пакетом акций АО более 10%, либо являетесь одним из должностных лиц АО. эта информация открыта

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double-u
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