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Як дізнатися, які цінні папери є у особи?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 14 лис, 2017 19:32
Добрий день, шановні фахівці! Склалася така ситуація, що під час поділу майна чоловік претендує на цінні папери, які придбала дружина під час перебування у шлюбі(все майно зареєстроване на дружину). Чоловік стверджує, що дружина купила дуже велику кількість цінних паперів, але він не володіє жодною інформацією про них. Намагаємось дізнатися, якими паперами володіє дружина, втім НКЦПФР відповідь на наш запит не надала.
Порадьте, будь ласка, що можна вчинити?
Дже дякую!
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dubova1990
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Додано: Пон 11 гру, 2017 16:45
dubova1990 Грубо, але факт - не зазіхати на чуже майно. Якщо чоловік нічого про цінні папери не знає то це не його діло, скільки і чого там, це діло тільки дружини.
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SIRIUS
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Додано: Вів 12 гру, 2017 17:31
SIRIUS
Дякую))
Але, нажаль, у даному випадку, мені доводиться бути на стороні чоловіка.
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dubova1990
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:26
когда ко мне пришли покупатели моих акций, то они мне сказали, что о том, что вообще у меня есть акции и сколько именно, они узнали из открытых источников
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sinowi
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Додано: Нед 17 жов, 2021 20:30
sinowi написав:когда ко мне пришли покупатели моих акций, то они мне сказали, что о том, что вообще у меня есть акции и сколько именно, они узнали из открытых источников
Варианта два:
1. Ваши покупатели получили данные из реестра АО нелегально, т.е. инсайд имеет место
2. Вы владеете пакетом акций АО более 10%, либо являетесь одним из должностных лиц АО. эта информация открыта
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double-u
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