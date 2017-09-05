Акції від банку Кредит Дніпро

Мати зареєстрований основний номер телефону в банку. Детальні умови участі в Акції «Залучи друга» вказано в Офіційних правилах Акції. Акція діє з 25.09.2020 р. до 31.12.2021 р. по всiй території України, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. https://creditdnepr.com.ua/agents/rulesgetanother.pdf
Банк Кредит Дніпро проводить акцію «Готуємось до школи разом», згідно з умовами якої кожен, хто в період її проведення — з 9 серпня по 12 вересня 2021 року — оформить кредит готівкою або кредитну картку в Банку Кредит Дніпро, автоматично стає учасником розіграшу одного з п'яти «яблучних» планшетів!
Банк Кредит Дніпро пропонує спеціальні умови за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України.
Так, згідно з умовами акції, при придбанні ОВДП на суму від 500 тис. грн (або еквівалент в дол. США) плата за угоду складає всього 1 000 гривень на весь строк придбаних обігацій. У цю вартість включені наступні послуги:
- відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи,
- оформлення документів по депозитарним операціям та надання звіту про відкриття,
- зарахування, списання або переведення прав на цінні папери,
- виплата доходів за цінні папери та коштів від погашення цінних паперів.
«Сьогодні ОВДП — найбільш ліквідний інструмент фондового ринку України, який 100% гарантується державою. При цьому прибутковість вкладення по ОВДП на деякий строк вища, ніж ставка за депозитами , а процентний дохід, отриманий від вкладення в ОВДП, не оподатковується, як депозити», — зазначила Оксана Шведа, заступник голови правління Банку Кредит Дніпро.
Банк Кредит Дніпро запрошує нових і діючих клієнтів взяти участь в акції «Великий прибуток»!
Згідно з умовами акції, розмістивши гроші на депозитному рахунку «Надійний строковий» у період її проведення, клієнти отримають гарантований дохід 16% річних.
Максимальну ставку можуть отримати нові та діючі клієнти Банку Кредит Дніпро, які на момент відкриття депозиту на суму від 25 000 грн на строк від 3-х місяців не мали у Банку банківських вкладів протягом 10-ти та більше календарних днів.
Звертайтесь у будь-яке відділення Банку Кредит Дніпро та отримуйте акційну ставку! За вкладами на суму від 250 тис. грн діє підвищена ставка.
Влаштовуємо цілорічну чорну п’ятницю для клієнтів Банку Кредит Дніпро. Разом з Visa даруємо річний доступ до українського онлайн-кінотеатру Sweet.TV - розраховуйтесь карткою, підключайте доступ та дивіться безкоштовно. Подробиці акції: https://news.finance.ua/ua/daruyemo-ric ... zom-z-visa