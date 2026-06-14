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У росії визнали дефіцит
пального через проблеми на НПЗ

У росії визнали дефіцит пального через проблеми на НПЗ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Пн 13 июл, 2026 05:40

У росії визнали дефіцит пального через проблеми на НПЗ

Пропонуємо до обговорення:
У росії виникли проблеми із забезпеченням паливом через пошкодження нафтопереробних заводів та скорочення обсягів виробництва.

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У росії визнали дефіцит пального через проблеми на НПЗ
R2
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