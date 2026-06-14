У росії виникли проблеми із забезпеченням паливом через пошкодження нафтопереробних заводів та скорочення обсягів виробництва.
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У росії визнали дефіцит пального через проблеми на НПЗ
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Добавлено: Пн 13 июл, 2026 05:40
У росії визнали дефіцит пального через проблеми на НПЗ
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Дивися повний текст
У росії визнали дефіцит пального через проблеми на НПЗ
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