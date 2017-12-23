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Борьба с мошенничеством:
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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2017 21:52

Борьба с мошенничеством: горячая линия

Редакция форума Finance.ua в рамках содействия борьбе с мошенниками всех мастей и направлений начинает вести "горячую линию" - тему, в которую может написать любой и сообщить о факте мошенничества против него, его родных, близких или знакомых, или просто сообщить о факте, услышанном в соцсетях или прочитанном в интернете.

Вся информация будет аккумулироваться в рамках одной темы, что удобно для просмотра и ознакомления с последними новинками "разводов" и афер.

Просьба писать строго по делу. Любые эмоции, комментарии, не относящиеся к тематике, будут немедленно удалены.
Минимум флуда - максимум пользы! Вот девиз данной ветки.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2017 21:54

И начать ветку разрешите мне самому сообщением, которое разместила руководитель пресс-службы "Приватбанка" Инна Музычук на своей странице в Facebook.
Дальше - от автора:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2017 19:53

ватафонная дуреха

отправлена дуреха 0956920476 в спам номера
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2017 01:57

Как Приватбанк ворует ваши деньги

Извините за длинный пост, но у меня уникальная ситуация и в двух словах не опишешь.

История началась с того, что недавно мне на телефон начали приходить смски о попытках кем-то расплатится моей карточкой, но платежи не шли изза неправильного CVV-кода.
Сразу скажу, что карточку я никогда не терял и ниразу не упускал из виду. Так что узнать CVV было практически невозможно, но тем не менее после пары СМСок я решил заблокировать картку через приват24, от греха подальше так сказать.(баланс карты на момент блокировки +424 грн)

Прошла неделя, как вдруг вижу пару смсок что с моей карты было списано в сумме около 26 евро за оплату товаров то ли в Испании, то ли в Польше. С моей ЗАБЛОКИРОВАННОЙ карты! Недолго думая я обратился в отделение Приватбанка, где я открывал карту, там мне сказали, что такой проблемой они не занимаются и нужно звонить на гарячую линию, что я и сделал.
Общение с саппортом по гарячей линии произвело мягко говоря не лучшее впечатление. На мои слова о том, что с заблокированной карты снимаются деньги, вероятно мошенниками, они отказывались верить, пока я буквально не ткнул их носом в выписки, где черным по белому написано когда я блокировал карту и когда снимались деньги. В итоге представитель Приватбанка пообещал мне, что заявка будет передана в международную банковскую систему и деньги будут возмещены, а дальнейшие снятия средств с моей карты просто невозможны. Думал на этом все, оставалось только ждать (кстати ждать возмещения нужно до полугода как мне сказали, ну да ладно)

Проходит неделя и вижу опять смс, с моей карты (напомню, заблокированной две недели назад) списано 54 евро. Опять звоню в саппорт, опять перерассказываю свою историю и опять же в ответ получаю заверения, что такого быть не может, но они разберутся и мне нужно подождать. Говорю им, что не могу просто так ждать и спокойно смотреть как с моей заблокированной карты снимают деньги, пускай удаляют карту, счет и так далее. В итоге сотрудник саппорта сказал, что сделает все возможное. И действительно, он уменьшил мой кредитный лимит до размера минуса(-2097 грн), а потом удалил мою карточку. На сайте ее не было видно, поэтому я наконец успокоился.

Как позже выяснилось напрасно, ибо дальше самое интересное.

На следующий день захожу в приват24.И что я вижу? У меня появилось целых ДВЕ карты с одинаковыми минусами по -2198 грн. Вероятно сотрудник зачем-то восстанавил карту и записал мне минус "ПО ПАМЯТИ", ибо ошибся даже в цифрах, приписав -2198 вместо -2097. Итоговый баланс по счету -4396 грн. Посмотрел вторую карту: ее номер совпадал с моей старой картой, которую я закрыл еще полгода назад с балансом +63 грн.(к слову, их тогда не перенесли на мою новую карту, следовательно - тоже украдены приватбанком) Сейчас там стоит тот же СКОПИРОВАННЫЙ минус -2197, что и на основной карте. Не знаю имеет ли право сотрудник восстанавливать мне давно закрытые карты без моего разрешения, сомневаюсь в этом.

Подумать только, я обратился за помощью в приватбанк изза мошенничества по моей карте, а они вместо того чтобы помочь, только
удвоили мой минус!

Не связывайтесь с приватбанком, если вы цените свои финансы и время.
rhps
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 17:16

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Ознайомтесь із новою шахрайською схемою у сфері Інтернет-платежів.
Як шахраї отримують інформацію про SIM-картку?

  • Шахрай видає себе за покупця товару і телефонує на зазначений в Інтернет-оголошенні номер, домовляючись про покупку.
  • Далі він телефонує з другого і третього номерів телефону.
  • Після цього шахрай зв’язується з мобільним оператором і активує нібито втрачену SIM-картку.
  • Шахрай заходить до Інтернет-банкінгу і проводить несанкціоновані операції переказу коштів.

БУДЬТЕ УВАЖНІ:

  • Зловмисник може телефонувати під приводом того, що помилково поповнив мобільний рахунок і просить повернути кошти.
  • Банківські працівники ніколи не проситимуть вас перевести гроші на вашу платіжну картку для перевірки її працездатності.

Як не стати жертвою шахраїв?

  • Надавайте перевагу контрактним пакетам мобільного зв‘язку.
  • Вказуйте в оголошеннях номер телефону, до якого не підв'язаний ваш Інтернет-банкінг.
  • Не погоджуйтесь перетелефонувати незнайомій людині на різні номери.
  • Якщо SIM-картку з номером телефону, до якого підв'язані всі операції з платіжною карткою заблоковано – негайно телефонуйте в банк для блокування картки та доступу до Інтернет-банкінгу.

З повагою,
UKRSIBBANK BNP Paribas group
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 19:28

  Faceless написав:Зображення
Ознайомтесь із новою шахрайською схемою у сфері Інтернет-платежів.
Як шахраї отримують інформацію про SIM-картку?

  • Шахрай видає себе за покупця товару і телефонує на зазначений в Інтернет-оголошенні номер, домовляючись про покупку.
  • Далі він телефонує з другого і третього номерів телефону.
  • Після цього шахрай зв’язується з мобільним оператором і активує нібито втрачену SIM-картку.
  • Шахрай заходить до Інтернет-банкінгу і проводить несанкціоновані операції переказу коштів.

БУДЬТЕ УВАЖНІ:

  • Зловмисник може телефонувати під приводом того, що помилково поповнив мобільний рахунок і просить повернути кошти.
  • Банківські працівники ніколи не проситимуть вас перевести гроші на вашу платіжну картку для перевірки її працездатності.

Як не стати жертвою шахраїв?

  • Надавайте перевагу контрактним пакетам мобільного зв‘язку.
  • Вказуйте в оголошеннях номер телефону, до якого не підв'язаний ваш Інтернет-банкінг.
  • Не погоджуйтесь перетелефонувати незнайомій людині на різні номери.
  • Якщо SIM-картку з номером телефону, до якого підв'язані всі операції з платіжною карткою заблоковано – негайно телефонуйте в банк для блокування картки та доступу до Інтернет-банкінгу.

З повагою,
UKRSIBBANK BNP Paribas group


Этой новой схеме 100 лет в обед
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 21:07

Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия

Реклама контрактних пакетів ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 21:08

  Faceless написав:Зображення
Ознайомтесь із новою шахрайською схемою у сфері Інтернет-платежів.
Як шахраї отримують інформацію про SIM-картку?

  • Шахрай видає себе за покупця товару і телефонує на зазначений в Інтернет-оголошенні номер, домовляючись про покупку.
  • Далі він телефонує з другого і третього номерів телефону.
  • Після цього шахрай зв’язується з мобільним оператором і активує нібито втрачену SIM-картку.
  • Шахрай заходить до Інтернет-банкінгу і проводить несанкціоновані операції переказу коштів.

БУДЬТЕ УВАЖНІ:

  • Зловмисник може телефонувати під приводом того, що помилково поповнив мобільний рахунок і просить повернути кошти.
  • Банківські працівники ніколи не проситимуть вас перевести гроші на вашу платіжну картку для перевірки її працездатності.

Як не стати жертвою шахраїв?

  • Надавайте перевагу контрактним пакетам мобільного зв‘язку.
  • Вказуйте в оголошеннях номер телефону, до якого не підв'язаний ваш Інтернет-банкінг.
  • Не погоджуйтесь перетелефонувати незнайомій людині на різні номери.
  • Якщо SIM-картку з номером телефону, до якого підв'язані всі операції з платіжною карткою заблоковано – негайно телефонуйте в банк для блокування картки та доступу до Інтернет-банкінгу.

З повагою,
UKRSIBBANK BNP Paribas group


Я чего-то затупил. А как шахрай без пароля зайдет в интернет-банкинг?

Как-то поменяет пароль? Так я просто привязку электронной почты поменял, меня уже через минуту пригласили в Приват для идентификации.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 19:05

Я тоже думал, что меня не коснётся. Сегодня в 17-00 с карты для выплат от привата в течении 3 минут сняли 2000гр. Самое интересное, что я сидел за компом, но сделать не чего не успел. Дозвонился в приват и заблокировал карту. Мошейники провели три платежа в счёт оплаты рекламы на сайте авито.ру в Москве. Интересно мне деньги вернут? У кого был опыт, поделитесь. Можно в личку.
garr50
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 11:54

Спасибо большое за информацию)))
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