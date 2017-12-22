Борьба с мошенничеством: горячая линия

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 12:04

garr50 кому то они нужнее :wink:
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 12:59

  garr50 написав:Я тоже думал, что меня не коснётся. Сегодня в 17-00 с карты для выплат от привата в течении 3 минут сняли 2000гр. Самое интересное, что я сидел за компом, но сделать не чего не успел. Дозвонился в приват и заблокировал карту. Мошейники провели три платежа в счёт оплаты рекламы на сайте авито.ру в Москве. Интересно мне деньги вернут? У кого был опыт, поделитесь. Можно в личку.


І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 13:42

  Betis_ck написав:
  garr50 написав:Я тоже думал, что меня не коснётся. Сегодня в 17-00 с карты для выплат от привата в течении 3 минут сняли 2000гр. Самое интересное, что я сидел за компом, но сделать не чего не успел. Дозвонился в приват и заблокировал карту. Мошейники провели три платежа в счёт оплаты рекламы на сайте авито.ру в Москве. Интересно мне деньги вернут? У кого был опыт, поделитесь. Можно в личку.


І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як?

Это наваял известный форумный тролль-многоучеточник с базовым ником "Респект00". У парня забаненых аккаунтов воз и маленькая тележка. Отнеситесь с его влажным фантазиям, как минимум, со снисхождением.
Он вообще не в курсе, что в Приват 24 есть такая функция как "заблокировать интернет-платежи", подтверждение по СМС или в браузере. Ляпнул, да пошел флудить на следующую ветку, ну прет парня от такого.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:15

Мизантрóп У меня кстати тоже такое сообщение приходило. И не только мне. Разводят как хотят.
Koliysh
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 14:00

ТОВ АСАП. - кредитные мошенники

АСАП. – новая компания в старой мошеннической кредитной сети.Один из офисов работает в Киеве, ул. Гоголевская, 22/24, 8-й этаж.
Эта организация пришла на смену ТОВ «Тейрон», ТОВ «Сіті Оптіма», ТОВ «Голді ЛТД», так как их деятельность начала расследовать полиция. Менять фирмы - частая практика мошенников.
Компания АСАП. (Голди-Кредит) начала работать относительно недавно. Есть шанс не дать ей продолжить дальше осуществлять незаконную деятельность.
Информация о фирме и образец договора - по ссылке http://lex-ua-lex.blogspot.com/2017/12/ASAP.html#more
Всех, кто попался на вранье консультантов и не получил кредит – прошу обратиться по тел. (068) 189-92-85, (073) 075-30-49 для обращения в Национальную полицию и другие органы.
kred_vredit
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