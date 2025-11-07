RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:34

  Hotab написав:hxbbgaf
Ще раз питаю, ти йдеш до офіцерів, яких закликаєш на службу, підлеглим в підрозділ?
Це не проблема що ти не тримав зброю. Ти отримаєш БЗВП і ВОС.
То коли?

Купа таких офіцерів, які зараз крутять гудзики, що вони великі командири і не той вос, а самі занесли бабки на кафедру 20 років тому і їм дали звання автоматом, таких вже мільйони. Які вони офіцери? Їх треба відправляти в піхоту.
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:37

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
Ще раз питаю, ти йдеш до офіцерів, яких закликаєш на службу, підлеглим в підрозділ?
Це не проблема що ти не тримав зброю. Ти отримаєш БЗВП і ВОС.
То коли?

Купа таких офіцерів, які зараз крутять гудзики, що вони великі командири і не той вос, а самі занесли бабки на кафедру 20 років тому і їм дали звання автоматом, таких вже мільйони. Які вони офіцери? Їх треба відправляти в піхоту.

У них нема підготовки. Їх в піхоту. У тебе нема підготовки, чому тебе не в піхоту?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:44

  Hotab написав:У них нема підготовки. Їх в піхоту. У тебе нема підготовки, чому тебе не в піхоту?

В них нема підготовки, щоб командувати людьми на війні, а в піхоту, навпаки, ти мене хочеш відправити, а їх ні. Я про себе нічого не писав, це ти сам написав, і взагалі, тема не про мене.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:47

hxbbgaf
Поясни хоч одну причину, чому ти відправляєш їх в піхоту , а себе ні?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:49

  Hotab написав:hxbbgaf
Поясни хоч одну причину, чому ти відправляєш їх в піхоту , а себе ні?

Як я можу когось кудись відправляти? Я пишу, що треба приймати закони, щоб це простіше було зробити. І щоб себе кудись відправляти чи ні - то твої фантазії.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:52

hxbbgaf

Як я можу когось кудись відправляти?


Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.
Так чому ти і себе язиком не відправляєш в піхоту? Ти особливий??
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:54

  Hotab написав:hxbbgaf

Як я можу когось кудись відправляти?


Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.
Так чому ти і себе язиком не відправляєш в піхоту? Ти особливий??

Бо тема про силовиків. Не доходить?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 01:04

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf

Як я можу когось кудись відправляти?


Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.
Так чому ти і себе язиком не відправляєш в піхоту? Ти особливий??

Бо тема про силовиків. Не доходить?

Не важливо про кого. Хто тут дає оцінки? Ухилянт? Психічного нездоровий непридатний?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:07

То ти про відставників, що не хочуть воювати, чи що? Я прихильник фактів, а не оцінок.
