Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:34
Hotab написав:hxbbgaf
Ще раз питаю, ти йдеш до офіцерів, яких закликаєш на службу, підлеглим в підрозділ?
Це не проблема що ти не тримав зброю. Ти отримаєш БЗВП і ВОС.
То коли?
Купа таких офіцерів, які зараз крутять гудзики, що вони великі командири і не той вос, а самі занесли бабки на кафедру 20 років тому і їм дали звання автоматом, таких вже мільйони. Які вони офіцери? Їх треба відправляти в піхоту.
hxbbgaf
Повідомлень: 22849
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2375 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:37
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
Ще раз питаю, ти йдеш до офіцерів, яких закликаєш на службу, підлеглим в підрозділ?
Це не проблема що ти не тримав зброю. Ти отримаєш БЗВП і ВОС.
То коли?
Купа таких офіцерів, які зараз крутять гудзики, що вони великі командири і не той вос, а самі занесли бабки на кафедру 20 років тому і їм дали звання автоматом, таких вже мільйони. Які вони офіцери? Їх треба відправляти в піхоту.
У них нема підготовки. Їх в піхоту. У тебе нема підготовки, чому тебе не в піхоту?
Hotab
Повідомлень: 17057
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:44
Hotab написав:
У них нема підготовки. Їх в піхоту. У тебе нема підготовки, чому тебе не в піхоту?
В них нема підготовки, щоб командувати людьми на війні, а в піхоту, навпаки, ти мене хочеш відправити, а їх ні. Я про себе нічого не писав, це ти сам написав, і взагалі, тема не про мене.
hxbbgaf
Повідомлень: 22849
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2375 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:47
hxbbgaf
Поясни хоч одну причину, чому ти відправляєш їх в піхоту , а себе ні?
Hotab
Повідомлень: 17057
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:49
Hotab написав:hxbbgaf
Поясни хоч одну причину, чому ти відправляєш їх в піхоту , а себе ні?
Як я можу когось кудись відправляти? Я пишу, що треба приймати закони, щоб це простіше було зробити. І щоб себе кудись відправляти чи ні - то твої фантазії.
hxbbgaf
Повідомлень: 22849
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2375 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:52
hxbbgaf
Як я можу когось кудись відправляти?
Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.
Так чому ти і себе язиком не відправляєш в піхоту? Ти особливий??
Hotab
Повідомлень: 17057
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 00:54
Hotab написав:hxbbgaf
Як я можу когось кудись відправляти?
Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.
Так чому ти і себе язиком не відправляєш в піхоту? Ти особливий??
Бо тема про силовиків. Не доходить?
hxbbgaf
Повідомлень: 22849
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2375 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 01:04
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
Як я можу когось кудись відправляти?
Звичайно що тільки язиком. Влади таким не дають.
Так чому ти і себе язиком не відправляєш в піхоту? Ти особливий??
Бо тема про силовиків. Не доходить?
Не важливо про кого. Хто тут дає оцінки? Ухилянт? Психічного нездоровий непридатний?
Hotab
Повідомлень: 17057
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
Профіль
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 12:07
То ти про відставників, що не хочуть воювати, чи що? Я прихильник фактів, а не оцінок.
hxbbgaf
Повідомлень: 22849
З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2375 раз.
Профіль
1
