Борьба с мошенничеством: горячая линия

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 04 гру, 2017 12:04
garr50 кому то они нужнее
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Додано: Пон 04 гру, 2017 12:59
І що це було? Платіж за реквізитами картки? смс для підтвердження не було на ваш телефон чи як?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Пон 04 гру, 2017 13:42
Это наваял известный форумный тролль-многоучеточник с базовым ником "Респект00". У парня забаненых аккаунтов воз и маленькая тележка. Отнеситесь с его влажным фантазиям, как минимум, со снисхождением.
Он вообще не в курсе, что в Приват 24 есть такая функция как "заблокировать интернет-платежи", подтверждение по СМС или в браузере. Ляпнул, да пошел флудить на следующую ветку, ну прет парня от такого.
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:15
Мизантрóп У меня кстати тоже такое сообщение приходило. И не только мне. Разводят как хотят.
Додано: Суб 23 гру, 2017 14:00
ТОВ АСАП. - кредитные мошенники
АСАП. – новая компания в старой мошеннической кредитной сети.Один из офисов работает в Киеве, ул. Гоголевская, 22/24, 8-й этаж.
Эта организация пришла на смену ТОВ «Тейрон», ТОВ «Сіті Оптіма», ТОВ «Голді ЛТД», так как их деятельность начала расследовать полиция. Менять фирмы - частая практика мошенников.
Компания АСАП. (Голди-Кредит) начала работать относительно недавно. Есть шанс не дать ей продолжить дальше осуществлять незаконную деятельность.
Информация о фирме и образец договора - по ссылке
Всех, кто попался на вранье консультантов и не получил кредит – прошу обратиться по тел. (068) 189-92-85, (073) 075-30-49 для обращения в Национальную полицию и другие органы.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:47
Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия
Не совсем мошенничество, но все же отпишусь. Всем кто частенько заходит в обменки, особенно оптовые, они не редко бывают под присмотром нехороших ребят. Банальность, но будьте трижды внимательны, выбирают на абум. Сред белого дня разбили боковое стекло на светофоре, пытались забрать сумку с пассажирского.В сумке всего штука была, но и ее они не получили,отвело. Не гоняйтесь за лишними 5 копейками..
Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:02
ТОВ "Іллана" - новая мошенническая компания
Недавно поступили жалобы на новую мошенническую компанию - ТОВ "ІЛЛАНА". Аферисты работают по той же схеме, что и ТОВ АСАП., о которых я писал выше.
ООО Иллана кредитов не выдает и разрешения на такую деятельность не имеет. Эта фирма - часть большой мошеннической сети с развитой сетью представителей по Украине. Информация о компании и схема выманивания денег описаны здесь:
Сейчас мы собираем информацию, которую передадим правоохранителям для прекращения мошеннической деятельности ТОВ «Іллана» и фирм, которые работают параллельно с ней.
Всех, кто располагает информацией о мошенниках, хочет вернуть свои деньги и готов помочь закрыть этот кредитный лохотрон, прошу обратиться по тел. (068) 189-92-85, (073) 075-30-49 или написать на почту kred.vredit@gmail.com
Додано: Пон 01 січ, 2018 16:57
Борьба с мошенничеством: горячая линия
В Киеве подросток с сообщниками открыли фейковый пункт обмена валют и смогли таким образом присвоить себе 3,87 млн грн украинцев.
В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению 4 таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3,87 млн грн.
На сегодня обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины относительно 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:26
Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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