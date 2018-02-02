Борьба с мошенничеством: горячая линия

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<123 Додано: Вів 16 січ, 2018 09:26 Мизантрóп



В Ощадбанке уже давно это является проблемой №1, и что самое интересное, служба безопасности Ощадбанка вовсе не содействует в выявлении Мошенников. Вот более расширеная ветка по данному виду мошеничества в Ощадбанке -

https://bankbook.com.ua/oshchadbank/48-moshenniki-predstavilis-sotrudnikami-oshchadbanka-i-uveli-700-grn



Что самое интересное, мошенничество одно и то же самое и люди до сих пор клюют на это. В Ощадбанке уже давно это является проблемой №1, и что самое интересное, служба безопасности Ощадбанка вовсе не содействует в выявлении Мошенников. Вот более расширеная ветка по данному виду мошеничества в Ощадбанке -Что самое интересное, мошенничество одно и то же самое и люди до сих пор клюют на это. KULANDALE Повідомлень: 9 З нами з: 13.05.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2018 09:30 rhps

Это сам сотрудник перевыпустил карту и снял с новой карты деньги - это факт. Выявить это очень легко. Просто в программном комплексе Приватбанка нужно посмотреть кто инициировал перевыпуск Вашей карты и с этого сотрудника справшевать, на каком основании был этот перевыпуск. KULANDALE Повідомлень: 9 З нами з: 13.05.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2018 12:51 Мутный Риэлтор Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК) ходить неоднократно на просмотры недвижимости, договариваться оформлять договор намерения на покупку и в итоге получить смс от риэлтора "встреча не состоится" и это за 2 часа до встречи! Время которой она назначила сама, место выбрала сама, офис агенства недвижимости "ОВИЛ" где она работает, с ее слов, и все это из-за алчной наживы на % от сделки!!!! Аргументом для встречи именно в офисе и именно с директором был тот факт, что риэлторы не имеют бланков договоров, а владеит ими только ШЕФ, и он же лично их оформляет. Также у этого риэлтора было одним из условий не прилично крупная сумма "залога" в размер ее вознаграждения за работу, которую она по факту и не делала, а только затягивала процес возможного преобретения недвижки, всячески мешая договориться с продавцом и прийти к взаимо выгодным договоренностям. Так же она настаивала на занижении реальной стоимости квартиры, в договоре продажи, говоря, что платить деньги в никуда незачем, лучше ей. Чем больше таких БЕЗДАРНЫХ РИЭЛТОРОВ будет допущено к работе тем больше люди на прямую будут совершать операции с недвижимостью и будут абсолютно правы!!! yanacher79

Повідомлень: 1 З нами з: 29.01.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2018 15:19 yanacher79 написав: Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК) Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК)



Ждём от вас информацию про мутного и некомпИтентного таксиста. Ждём от вас информацию про мутного и некомпИтентного таксиста. WachtAmRhein

Повідомлень: 8072 З нами з: 16.11.11 Подякував: 649 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 18:27 Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия попрошайка в интернете 5168757341458448 ЩЕГОЛЬ ВАЛЕНТИНА АРТЕМОВНА rentier888

Повідомлень: 10 З нами з: 25.01.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2018 20:16 Редактор форума

Жесть просто! Уже не знают, как украсть последние деньги у людей! Olenka Nik Повідомлень: 14 З нами з: 09.01.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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