RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15699157001570115702
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 01:08

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Бедный бизнес!
Пенсы его до ручки довели!
Що там про дурнів каже Народна Мудрість?
Як чогось не зрозуміють - то відразу брешуть...
1 Хочемо ми цього чи не хочемо-а пенсів сьогодні годує бізнес..
Чому так сталось , хто винуватий в просиранні і економічному розвалі совка - в кого можемо питати? напевно тільки в тих кому в совку було добре, при чому настільки добре, що вони це 30 років забути не можуть..
То куди пішли гроші сьогоднішніх пенсів? чи не в кишеню ладам 30 років тому? і саме тому тим хто будував совок-сьогодні совок нічого заплатити не може.
2 Нагадати табличку де розмір зарплати в 400+доларів+ нарахування на пенсію сьогоднішнім пенсам 100 доларів.?
Нагадаю
Сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ... і це парторги совка зробили а не СЬОГОДНІШНІЙ Бізнес
3 У Швеції - совка не було , ладів ганяли сраними ганчірками - може тому там сьогодні добре?
і пенсіонери живуть за рахунок ВЛАСНИХ заощаджень , а не ОБДИРАЮТЬ своїх дітей...

С Лихтенштейном разобрались? Вопросов нет? Больше не будете рассказывать сказки?

Я вас, вроде, не обвинял, что вы разворовали пенсионный фонд. Ко мне в кишеню не пошло ни копейки из того, что было создано в Союзе. В отличие от многих наших нуворишей, которые действительно прихватизировали и разворовали бывшее "народное достояние".

Солидарная система очень неплохо работала в те времена, когда она была создана - когда % стариков-пенсионеров был сравнительно невысок по сравнению с количеством работающих.
Но вы очень (слишком) уверенно пишете о том, чего совершенно не знаете. В Швеции есть разные виды пенсий. И, например, государственная пенсионная система очень похожа на нашу:
Работодателем и работником отчисляется пенсионный взнос в размере 18.5% (11%
работодатель + 7.5% работник) в государственную пенсионную систему. Из них 16%
распределяются в условно-накопительную часть и 2.5% в премиальную часть.
......... Взносы в размере 16% регистрируются на индивидуальном пенсионном счете
гражданина. Индивидуальные пенсионные счета служат исключительно для
бухгалтерского учета баланса накоплений, поскольку деньги на них фактически не
поступают и не инвестируются на финансовом рынке, а идут на выплату пенсии текущим
пенсионерам. Поэтому и используется термин «условный».
...... Существует максимальный верхний предел зарплаты, из которого осуществляются взносы
Есть и такое:
Гарантированная пенсия рассчитана на тех, кто не работал вообще, или для тех, кто
имеет длительный трудовой стаж при невысокой заработной плате и исходя из этого сумма
их пенсии из условно-накопительного компонента (income pension) является недостаточной
исходя из величины прожиточного минимума (т.е. меньше прожиточного минимума). Это
базовая социальная пенсия - так называемая гарантированная пенсия, которая увязана с
размером пенсии из условно-накопительного компонента, т.е. чем выше пенсия из условнонакопительного компонента, тем ниже уровень гарантированной пенсии.
Гарантированная пенсия финансируется из государственного бюджета и для того,
чтобы получить гарантированную пенсию, необходимо, чтобы человек прожил в Швеции
40 лет. В целом по стране эту пенсию получают 700 000 пенсионеров. Большинство
пенсионеров эту пенсию не получают.

Можете почитать подробнее - https://surl.li/utbmld
Но, вообще, если рассуждать так, как вы, то почти везде "сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ". "Почти" только потому, что я не специалист и, естественно, не знаком со всеми пенсионными системами, существующими в мире. А по сути все сегодняшние пенсии платятся за счёт людей, работающих сегодня.

И вы знаете, не интересно доказывать вам элементарные вещи.
Давайте перед тем как писать, вы будете хоть немного знакомиться с вопросом, а не руководствоваться принципом: "Будивельник всегда прав".

P.s. Мне всё-таки очень интересно, сколько ещё десятилетий сегодняшние про...(блемы) будут объяснять "тяжёлым наследием совка"? Очень удобная позиция. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37275
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 01:53

Президент Украины Владимир Зеленский наградил знаком отличия "Крест боевых заслуг" солдата Александра Аликсенко и младшего сержанта Александра Тишаева за непрерывное ведение боевых действий на передовой позиции в течение 165 суток. Как сказано на сайте главы государства, украинский лидер подписал соответствующие указы.
.....Отмечается, что было более 30 попыток вывести и заменить расчет на этой позиции, но безопасно осуществить это не удавалось.
...... "28 октября Александра Тишаева и Александра Аликсенко смогли вывести с позиции благодаря благоприятным погодным условиям. Александр Аликсеенко несмотря на ранения благодаря помощи собрата сумел пройти до точки эвакуации около 12 км. Сейчас воины находятся на лечении в госпитале", - говорится в сообщении.
https://www.unian.net/war/nagrazhdenie-voennyh-segodnya-zelenskiy-nagradil-dvuh-otvazhnyh-boycov-13184313.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37275
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 06:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Термін виплат сім'ям загиблих знову розтягли:
виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам. https://mod.gov.ua/news/onovleno-poryad ... uzhbovczya

Ще недавно було 40 місяців https://mod.gov.ua/news/viplata-odnoraz ... ibno-znati
А перед тим взагалі зараз виплачували. Хто отримав одним пакетом, той може тільки % більше мати ніж 150 тис/місяць.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7153
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 15699157001570115702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 149205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 341475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1032067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.