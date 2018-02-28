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Борьба с мошенничеством:
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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:26

Мизантрóп

В Ощадбанке уже давно это является проблемой №1, и что самое интересное, служба безопасности Ощадбанка вовсе не содействует в выявлении Мошенников. Вот более расширеная ветка по данному виду мошеничества в Ощадбанке -
https://bankbook.com.ua/oshchadbank/48-moshenniki-predstavilis-sotrudnikami-oshchadbanka-i-uveli-700-grn

Что самое интересное, мошенничество одно и то же самое и люди до сих пор клюют на это.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:30

rhps
Это сам сотрудник перевыпустил карту и снял с новой карты деньги - это факт. Выявить это очень легко. Просто в программном комплексе Приватбанка нужно посмотреть кто инициировал перевыпуск Вашей карты и с этого сотрудника справшевать, на каком основании был этот перевыпуск.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:51

Мутный Риэлтор

Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК) ходить неоднократно на просмотры недвижимости, договариваться оформлять договор намерения на покупку и в итоге получить смс от риэлтора "встреча не состоится" и это за 2 часа до встречи! Время которой она назначила сама, место выбрала сама, офис агенства недвижимости "ОВИЛ" где она работает, с ее слов, и все это из-за алчной наживы на % от сделки!!!! Аргументом для встречи именно в офисе и именно с директором был тот факт, что риэлторы не имеют бланков договоров, а владеит ими только ШЕФ, и он же лично их оформляет. Также у этого риэлтора было одним из условий не прилично крупная сумма "залога" в размер ее вознаграждения за работу, которую она по факту и не делала, а только затягивала процес возможного преобретения недвижки, всячески мешая договориться с продавцом и прийти к взаимо выгодным договоренностям. Так же она настаивала на занижении реальной стоимости квартиры, в договоре продажи, говоря, что платить деньги в никуда незачем, лучше ей. Чем больше таких БЕЗДАРНЫХ РИЭЛТОРОВ будет допущено к работе тем больше люди на прямую будут совершать операции с недвижимостью и будут абсолютно правы!!!
yanacher79
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:19

  yanacher79 написав:Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК)


Ждём от вас информацию про мутного и некомпИтентного таксиста.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:27

Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия

попрошайка в интернете 5168757341458448 ЩЕГОЛЬ ВАЛЕНТИНА АРТЕМОВНА
rentier888
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:16

Редактор форума
Жесть просто! Уже не знают, как украсть последние деньги у людей!
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:59

Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия

Кто работал с QBF в Киеве? Интересует, как они отдают тело, если нужно?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:16

ТОВ «АЕКОН», ТОВ «АЕКІН»

Если причиной удаления предыдущего ссобщения было размещение ссылки, она удалена.
Просьба разместить эту информацию, так как количество пострадавших от аферы увеличивается. Несколько дел уже рассматривается в судах.

Мошенничество с кредитами, продажей тракторов и другой сельхозтехники.

Мошенники работают по двум схемам:

1. На OLX, autoline.ua и других сайтах публикуются объявления о продаже сельхозтехники по привлекательной цене. Техника новая, в основном 2016 года выпуска, что привлекает многих покупателей. Жертва соглашается, не подозревая об обмане - у нее берут персональные данные, якобы для заполнения договора и документов на регистрацию транспортного средства. Когда все «заполнено», клиента ставят перед фактом, что за трактор нужно внести предоплату в размере 50%, и технику вместе с документами отправят службой доставки. Человеку дают реквизиты счета, куда переводить деньги. После этого мошенники звонят и просят перевести оставшуюся часть стоимости товара, мотивируя это невозможностью растаможить технику. Если и это срабатывает, человека убеждают оплатить налог. Добавляют, что трактор на этот раз точно придет, ведь он уже оплачен!

2. Через СМИ и объявления в Интернете предлагаются выгодные кредиты. После обращения за этой услугой человеку дают на подпись договор, представляющий собой накопительную систему, финансовую пирамиду. В тексте - множество грамматических ошибок, подмена понятий, и с точки зрения закона такой договор является недействительным. Деньги выманиваются под видом гарантийного платежа, комиссии и пр.
Представительства этих мошеннических организаций расположены во многих городах Украины, в том числе Луцке, Одессе, Кривом Роге, Вознесенске, Виннице, Киеве и других.
kred_vredit
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