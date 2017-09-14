|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:32
fox767676 написав:flyman
Славентія Ася бросила через капітулянство ?
Хз., політичні гойдалки на лінії партії.
Тим часом, ФБ пише, що в далекій галактиці:Видання BILD повідомляє, що Фінляндія побудувала біля 50 тисяч бункерів, які здатні вмістити майже все населення країни.
Бункери знаходяться на глибині понад 20 метрів і мають тренажерні зали, дитячі майданчики і, навіть, хокейними аренами.
Не вміють вони нічого толкового будувати! От наші ЗЕлененькі – оті б набудували!!!
George Tuka
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:34
Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..
звіра заганяють за прапорці.....
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:36
та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:41
Але винувата Україна ... не переплуйте ...
Бо Расія вялікая - вона хоче миру
