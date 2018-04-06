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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1234 Додано: Пон 12 бер, 2018 17:07 Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия Svetlana-337 написав: Объект расположение по адресу: 138-я Садовая Объект расположение по адресу: 138-я Садовая Ялта? Ялта? Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1432 З нами з: 03.12.14 Подякував: 126 раз. Подякували: 140 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 бер, 2018 10:11 Осторожно, опасный вирус

Приходит на электронную почту якобы от системного администратора уведомление об обновлении. В тексте просят следующее:

Уважаемый клиент,



* Вы превысили лимит хранения, установленный нашим администратором, и вы не сможете получать новые электронные письма, пока не проверите свою учетную запись, чтобы избежать приостановки.



Чтобы подтвердить свою учетную запись, нажмите на ссылку ниже....

ссылка....



Если пройти по ссылке - последствия непредсказуемы. Телефоны Андроид 100% не защищены. В Windows 10 с последними обновлениями защитник Windows предупреждает об опасности. Уже есть жертвы, особенно владельцы старых смартфонов (Android 4). Почтовый адрес, с которого идет рассылка:



Господа, не ведитесь на подобные просьбы, не открывайте такое письмо, если оно вдруг к вам пришло, а сразу удалите его. И ни в коем случае не переходите по предлагаемой ссылке.

Передайте эту информацию друзьям, знакомым и близким. Осторожно, в сети появился опасный вирус, похищающий личные данные пользователей с целью мошенничества.Приходит на электронную почту якобы от системного администратора уведомление об обновлении. В тексте просят следующее:Уважаемый клиент,* Вы превысили лимит хранения, установленный нашим администратором, и вы не сможете получать новые электронные письма, пока не проверите свою учетную запись, чтобы избежать приостановки.Чтобы подтвердить свою учетную запись, нажмите на ссылку ниже....ссылка....Если пройти по ссылке - последствия непредсказуемы. Телефоны Андроид 100% не защищены. В Windows 10 с последними обновлениями защитник Windows предупреждает об опасности. Уже есть жертвы, особенно владельцы старых смартфонов (Android 4). Почтовый адрес, с которого идет рассылка: mariana.marcio@unochapeco.edu.br Господа, не ведитесь на подобные просьбы, не открывайте такое письмо, если оно вдруг к вам пришло, а сразу удалите его. И ни в коем случае не переходите по предлагаемой ссылке.Передайте эту информацию друзьям, знакомым и близким. Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная! Obval_Defoltovich 1 Повідомлень: 3571 З нами з: 14.06.10 Подякував: 322 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 бер, 2018 11:22 турнир трейдеров



буду рад получить ваш комментарий... кто из вас принимал участие в подобных турнирах трейдеров https://loginovtrading.wixsite.com/tturnament ? это реально/где подвох?? добрый день коллеги,буду рад получить ваш комментарий... кто из вас принимал участие в подобных турнирах трейдеров? это реально/где подвох?? dmitrii1980 Повідомлень: 1 З нами з: 23.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:50 dmitrii1980

никто, до свидания! maksshevcovw

Повідомлень: 9 З нами з: 05.04.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:16 Мебельщик разводит людей Приветствую, форумчане!



Случилась такая ситуация. Нашел на olx мастера, которому заказал изготовление мебели. Связались по вайберу, все подробно обговорили, много консультировал и в подробностях рассказывал что и как будет делать. Выслал мне новой почтой копии своих документов и договор. Как и договаривались я перекинул ему 70% от стоимости (так сейчас все частные мебельщики работают). Дальше ожидание. И вот когда пришло время показывать работу, оказалось что у него что-то не получилось, нужно еще подождать. В общем так время тянется уже 4 месяца. На связь выходит, постоянно придумывает новые причины почему не готово. На этой неделе уже сообщил что все готово и что сбросит видео, но за 5 дней так и не сбросил. Почти уверен, что это развод. Но меня мучает вопрос: почему он не пропадает сразу после получения денег? Так все делают, выбросил симку и все. Зачем он тянет время?



Может кто-то поможет советом? Стоит ли обращаться в полицию? Решают ли они по факту подобные дела или только заявления принимают и на этом все? Если у кого-то был такой опыт, прошу поделиться. Спасибо! alllexx Повідомлень: 1 З нами з: 06.04.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:05 alllexx написав: Приветствую, форумчане!



Случилась такая ситуация. Нашел на olx мастера, которому заказал изготовление мебели. Связались по вайберу, все подробно обговорили, много консультировал и в подробностях рассказывал что и как будет делать. Выслал мне новой почтой копии своих документов и договор. Как и договаривались я перекинул ему 70% от стоимости (так сейчас все частные мебельщики работают). Дальше ожидание. И вот когда пришло время показывать работу, оказалось что у него что-то не получилось, нужно еще подождать. В общем так время тянется уже 4 месяца. На связь выходит, постоянно придумывает новые причины почему не готово. На этой неделе уже сообщил что все готово и что сбросит видео, но за 5 дней так и не сбросил. Почти уверен, что это развод. Но меня мучает вопрос: почему он не пропадает сразу после получения денег? Так все делают, выбросил симку и все. Зачем он тянет время?



Может кто-то поможет советом? Стоит ли обращаться в полицию? Решают ли они по факту подобные дела или только заявления принимают и на этом все? Если у кого-то был такой опыт, прошу поделиться. Спасибо! Приветствую, форумчане!Случилась такая ситуация. Нашел на olx мастера, которому заказал изготовление мебели. Связались по вайберу, все подробно обговорили, много консультировал и в подробностях рассказывал что и как будет делать. Выслал мне новой почтой копии своих документов и договор. Как и договаривались я перекинул ему 70% от стоимости (так сейчас все частные мебельщики работают). Дальше ожидание. И вот когда пришло время показывать работу, оказалось что у него что-то не получилось, нужно еще подождать. В общем так время тянется уже 4 месяца. На связь выходит, постоянно придумывает новые причины почему не готово. На этой неделе уже сообщил что все готово и что сбросит видео, но за 5 дней так и не сбросил. Почти уверен, что это развод. Но меня мучает вопрос: почему он не пропадает сразу после получения денег? Так все делают, выбросил симку и все. Зачем он тянет время?Может кто-то поможет советом? Стоит ли обращаться в полицию? Решают ли они по факту подобные дела или только заявления принимают и на этом все? Если у кого-то был такой опыт, прошу поделиться. Спасибо!

Перекиньте ему еще 70%, а то вдруг не дошло. Всегда пожалуйста Перекиньте ему еще 70%, а то вдруг не дошло. Всегда пожалуйста antey1969 1

Повідомлень: 6736 З нами з: 30.11.11 Подякував: 640 раз. Подякували: 1557 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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