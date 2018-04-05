Ялта?
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:07
Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:11
Осторожно, опасный вирус
Осторожно, в сети появился опасный вирус, похищающий личные данные пользователей с целью мошенничества.
Приходит на электронную почту якобы от системного администратора уведомление об обновлении. В тексте просят следующее:
Уважаемый клиент,
* Вы превысили лимит хранения, установленный нашим администратором, и вы не сможете получать новые электронные письма, пока не проверите свою учетную запись, чтобы избежать приостановки.
Чтобы подтвердить свою учетную запись, нажмите на ссылку ниже....
ссылка....
Если пройти по ссылке - последствия непредсказуемы. Телефоны Андроид 100% не защищены. В Windows 10 с последними обновлениями защитник Windows предупреждает об опасности. Уже есть жертвы, особенно владельцы старых смартфонов (Android 4). Почтовый адрес, с которого идет рассылка: mariana.marcio@unochapeco.edu.br
Господа, не ведитесь на подобные просьбы, не открывайте такое письмо, если оно вдруг к вам пришло, а сразу удалите его. И ни в коем случае не переходите по предлагаемой ссылке.
Передайте эту информацию друзьям, знакомым и близким.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:22
турнир трейдеров
добрый день коллеги,
буду рад получить ваш комментарий... кто из вас принимал участие в подобных турнирах трейдеров
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:16
Мебельщик разводит людей
Приветствую, форумчане!
Случилась такая ситуация. Нашел на olx мастера, которому заказал изготовление мебели. Связались по вайберу, все подробно обговорили, много консультировал и в подробностях рассказывал что и как будет делать. Выслал мне новой почтой копии своих документов и договор. Как и договаривались я перекинул ему 70% от стоимости (так сейчас все частные мебельщики работают). Дальше ожидание. И вот когда пришло время показывать работу, оказалось что у него что-то не получилось, нужно еще подождать. В общем так время тянется уже 4 месяца. На связь выходит, постоянно придумывает новые причины почему не готово. На этой неделе уже сообщил что все готово и что сбросит видео, но за 5 дней так и не сбросил. Почти уверен, что это развод. Но меня мучает вопрос: почему он не пропадает сразу после получения денег? Так все делают, выбросил симку и все. Зачем он тянет время?
Может кто-то поможет советом? Стоит ли обращаться в полицию? Решают ли они по факту подобные дела или только заявления принимают и на этом все? Если у кого-то был такой опыт, прошу поделиться. Спасибо!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:05
Перекиньте ему еще 70%, а то вдруг не дошло. Всегда пожалуйста
реклама
|