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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:16

[b]Джон[Все один в один..)))СМС с тел.0686273984; тел. "офиса" те же. Получил 10.06.18
Просто-Я
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:51

Фіктивний договір в ПБ з видачею КК.

Доброго дня. На мою копію паспорта шахраї оформили договір з видачею кредитної карти. Банк вимагає погашення заборгованості. Де можна знайти зразок заяви в поліцію про вимагання і шахрайство? Дякую.
valexander
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 18:06

  valexander написав:Доброго дня. На мою копію паспорта шахраї оформили договір з видачею кредитної карти. Банк вимагає погашення заборгованості. Де можна знайти зразок заяви в поліцію про вимагання і шахрайство? Дякую.

Идите в полицию они вам все продиктуют
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