Борьба с мошенничеством: горячая линия

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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:04
Пришло сообщение - "на ваш номер выпал приз... Хундай"
Джон Номера 0972428119, 0443535328, 0999156390 утром,15 октября 2018
Додано: Чет 18 жов, 2018 17:01
Приколы через OLX
Ник Vanek5775. г.Белицкое (Донецкая обл.)
Вальков Иван
0958079103
Просто заказывает товар, его не заберает, звонки и сообщения игнорирует. Наверно у него такое хобби.на OLX с нояб. 2013
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:25
Мошенники!!! Что за схема?
Ребятки, помогите разобраться, у кого какие догадки, кто может подсказать схему и откуда растут ноги.
Мои сестры решили кое что прикупить на olx, день два обзванивали объявы, в итоге нашли что хотели и тут началось.
Оператор водафон.
Пишет мне на вайбер сестра С, что не может никому дозвониться и горит значок сим карта не активна.
Я естественно набираю ее номер, в последствии убедившись именно в этой ошибке( на другом конце либо занято либо абонент разговаривает, либо бросается трубка.
Я примерно догадался что номерок отжали тут же звоню оператору, догадки подтвердились, он сказал что была заявка на восстановление симки и ее благополучно восстановили, мы тут же возвращаем номер сказав 2 номера на которые звоним (капец как все просто) и тут же мне пишет вторая сестра Ю. с той же проблемой, там ситуация немного другая и ее карту восстановить можно только в салоне. Карту блокируем. Сразу хочу отметить что и сестра Ю звонила на номер сестры С в то время когда номер только отжали.
В общем на следующий день сестра Ю восстановила в салоне карту и тут же получила смс о неудачной банковской операции. Благо карты пустыми были.
Я с предчувствуя беду, звоню в банк и блокирую свои карты на которых большая сумма кредитного баланса.
На следующий день прям во время разговора блокируют и меня, сестра тут же звонит оператору и там говорят что восстановить можно только через салон. Лечу в салон, там мне объясняют что нет никаких гарантий того, что я буду восстанавливать свой номер хоть и 5 раз на день, всего лишь за 25 грн за симку, выход один – КОНТРАКТ. Ну че поделать идем на контракт, контракт оформили но подключат с понедельника.
И тут я пытаюсь проверить баланс по своим не заблокированным картам в принципе почти без денег и убеждаюсь что мой номер телефона приват банк сделал не активным – не финансовым, в общем дозвонился в банк с другого номера и там верефицировавшись мне сказали что все мои карты заблокированы из за подозрительной активности, мне нужно прийти в банк и перевыпустить все мои карты. Пришел домой и увидел на почте письмо с банка о том что была подозрительная операция с карты (последние цифры) ВНИМАНИЕ – которой у меня в принципе нет!(((
Ну и на последок, так же само отжали номер мужа сестры, ВНИМАНИЕ его телефон не светился в звонках во время отжима первых номеров.
Ребят кто в теме, как примерно могли проводить платежи если у них на руках всего лишь симка, не было ни номеров карт, ни кодов, ни пинов? Если они и восстановили доступ к олх в чем сомневаюсь т.к. пароль на месте не изменен, там просто нет инфы по моим картам банковским.
Как могли нас всех связать? Ну три номера пересекались в звонках между собой, а вот муж сестры никак не светился в этих баталиях?
В общем одни вопросы, я в шоке если честно.
Теперь на контракте с водафоном, нафиг бы он впал за 100 грн.
Такое ощущение, что кто то просто решил обгадить выходные и подпортить жизнь потому как банковский работник по телефону меня заверил что имея просто номер телефона на руках как то воспользоваться интернет банкингом не возможно. Единственный способ только через звонок в банк и онлайн платежа, но там сложная верификация.
1ФИО
2 Кодовое слово
3 Дата рождения
4 Область и город прописки
5 Номер кредитки
6 Место рождения
Хотя в теории тоже можно ((
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:11
Добрый день! Я являюсь официальным представителем компании IBOX!
Надеемся, вы не стали жертвой мошенников, будьте внимательны и осторожны!
Со своей стороны, если возникнут непонятные ситуации, вы всегда можете обратиться в нашу службу заботы о клиенте и выяснить всю необходимую информацию! Мы сделаем все возможное, что бы помочь вам!
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:43
Меняла-кидала.
Предлагал в Заявках физлиц обмен валют,с номера 068 413 40-48,представился Алексеем."Инкассаторы" привезли "куклу" .
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:04
Помогите раскрыть мошенников. Полиция не хочет этим занимать
Здравствуйте! интеренет платформа пром.юа - обьявление стики для айгос по
250 грн. от 10 блоков.
Связь с продавцом по вайбер(полностью весь разговор во вложении).
Перечислино 2500 грн. , соответственно в ответ ничего!
Обратилась в банк отправителя "Приватбанк"- сделала заявление, обратилась
в банк получателя"ощадбанк"- сделала заявление, якобы заблокировали карту
на 10 дней. Сказали идти в полицию писать заявление и получить ЭРДР.
Написала, дали корешок , но ЭРДР не дали и давать не собираются, это не
мошенничество и его никто не будет рассматривать, мне ответили в каб. зам.
нач. карного виддилу.
Есть номер карты. ФИО. тел и не один.запись , скрины, чеки. Есть сайты подтверждающие их
махинации и отзывы людей которые как и я попали в их ловушку.
есть все , все данные которые можно было собрать. Но кому это надо, к кому обращаться????
Р.С. если у человека кредитная история плохая , ему не датдут ни в каком
банке счет. Здесь обманывают, люди пишут заявление, предоставляют
доказательства и никто не может предотвратить мошенников. Как так!
подскажите ,что нужно , чем помочь еще делу,куда обратиться,что
подвергнуть их наказательству или хотя бы уберечь остальных от таких
животных.
Додано: Нед 04 сер, 2019 16:20
Криминальный доцент
В мае 2019 случайно наткнулся на интересную тему форума Ваш магазин (Львов). А тема звучала так - доцент-вор (доцент-злодюга). Информация была подана на украинском языке
"Знакомьтесь - Далик Владимир Петрович (1952 РЛИ.), Депутат Лисиничевского сельского совета (Пустомытовский район), председатель Львовской областной общественной организации «Ассоциация инвалидов рассеянного склероза« Надежда », доцент кафедры менеджмента и международного предпринимательства университета« Львовская политехника », и многое другое. Согласно декларации обладает активами на 3200000 игры., Имеет два автомобиля, квартиру, дом и ВНИМАНИЕ - более чем семь земельных участков И Земельный участок Дата приобретения права: 26.12.2012, Общая площадь (м2): 92,9; 2) Земельный участок Дата приобретения права: 26.12.2012, Общая площадь (м2): 135,2 3) Земельный участок Дата приобретенной права: 30.05.2007,Общая площадь (м2): 219,3, 4) Вид объекта: земельный участок. Дата приобретения права: 26.12.2012 Общая площадь (м2): 1718,5) и нескольких нежитловых помещений (1) Нс жилое помещение. Дата приобретения права: 01.03.2012 Общая площадь (м2): 54,3, 2) Не жилое помещение дата приобретения права: 04.01.2000, Общая площадь (м2): 63.4). И более интересным является факт не только владение многочисленными земельными участками, нежитловнын помещениями, а то что господин Далик Владимир Петрович входил в групировку «черных риэлторов», которые занимались отжимом квартир у алкоголиков, наркоманов, людей пожилого возраста. Квартиры сбывались, люди исчезали. Помогал Далику в его оборутках - Богдан Петраш, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда Львовского городского совета, который погорел на ложном дипломе. В группировка входили работники жэков, бывшие участковые, были свои нотариусы, люди в БТИ (бюро инвентаризации)".
Я сначала думал развод, или месть студентишки, которого завалили на экзаменах. Но там насобиралась куча свидетельств, море информации и тысячи просмотров. Недавно попытался зайти на сайт.. и... ЕГО НЕТ. Закрыт. в поисковике гугл можна найти только тег Доцент-злодюга (
Журналистам стоит подключиться к этому. Не стоит молчать и все хавать. Мы движемся в Европу, а не в диктатуру банановой республики
Додано: Вів 07 січ, 2020 11:57
Обман интернет магазина "Приманка"
Не вытерпела моя душа и я решил всё таки о у...х которые обманным путём присваивают себе чужие деньги.
И вот они:
Заказал и оплатил им 21.12.2019 товар на 307 грн.. До сих пор от них ни слуху ни духу. Все телефоны предоставленные на сайте не обслуживаются.
Додано: Суб 04 кві, 2020 13:10
Re: Борьба с мошенничеством: горячая линия
Внимания Мошенница
Днепр
Сафрошкина Галина
Карта Приватбанк 5168 7422 3407 0385
Карта Моно 5375 4141 0711 3978
Корейская косметика оптом и в розницу
@moyakorea
(050) 416-92-45
(096) 416-92-45
(093) 416-92-45
moya-korea@i.ua
Также есть страница по канцтоварам
Получает деньги и водит за нос.
Не все приехало, заболела, ногу сломала, отец при смерти, отец умер
Будьте осторожны
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:24
Шахрайство
На Ютубе пестрят объявления о раздачах десяток тыс.гр.всякого рода акции чтоб впарить продукцию ,затем получить сотни тыс.гр.,ещё типа американские сети выплачивают компенсации за якобы утраченную личную информацию и в этом духе,просят номер каретки ,вопрос один где службы безопасности ,реформированная полиция аналитиков и пр.сл-бы по раскрытию этих махинаций...
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