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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 18 кві, 2021 15:26
с телефонного номера 0800300285 пришло уведомление о открытии на мое имя денежного перевода.это мошенник.
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2641968igor
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