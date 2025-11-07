|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:58
Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
Профіль
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:09
Striker написав:
Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:23
Hotab написав:
То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин
Насправді там пускові струми навіть не х3, а більше. Наприклад, в мене мала станція з розетками номіналом 500 Вт не запускає цей холодильник, який в роботі споживає 100-115 Вт. Щось мені здається, що там ближче до асинхронного двигуна, де 6 Iн і більше.
І так, по дефолту для будь-якого компресора ставиться затримка 180 сек для повторного включення, це написано в будь-якому мануалі до будь-якого реле напруги, де виставляється час затримки, так і час НЕспрацювання реле (1-3 сек), щоб у вас не вибивало реле при кожному пуску пилососа.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:26
Striker написав:
Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
якщо інвертор дешман, то може і дуба врізати від таких запусків.
Додано: Сер 22 жов, 2025 00:46
Отопление отменяется?
Додано: Сер 22 жов, 2025 05:25
Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Додано: Сер 22 жов, 2025 05:49
Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
Додано: Сер 22 жов, 2025 07:17
Hotab написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
Електропростирадло коштує 2-3 тисячі гривень і споживає 60 вт. Навіть від 1-2 квтгод Блуеті вистачить заживити і спати міцно всю ніч.
А якщо розбити палатку в кімнаті і залізти у спальний мішок, то можна "надихати" достатньо тепла.
Додано: Сер 22 жов, 2025 07:48
Бетон написав: Мизантрóп написав: Бетон написав:
Отопление отменяется?
еще есть ТЕЦ
Воды нет, э.э. нет.
ТЕЦ разбили, я так понимаю.
А чем одеяла греть? Пальчиковыми батарейками?
Якщо швидко підніматись пішки на 20-й поверх, можна нагрітись і без батарейок і без генераторів.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:24
якщо будуть вимкнення світла то дуже але є генератор чи екофлоу чи інвертор, то раджу звернути увагу на металокеармічні обігрівачі з низьким споживанням бо якщо масляні обігрівачи в зимку вмикати то це буде ну просто жесть по грошах
