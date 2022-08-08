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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 18 кві, 2021 15:26
с телефонного номера 0800300285 пришло уведомление о открытии на мое имя денежного перевода.это мошенник.
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Додано: Суб 05 чер, 2021 07:05
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:07
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