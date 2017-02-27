Український мовний омбудсмен стає ніким без України. Український лауреат Шевченківської премії втрачає свій авторитет без України. Але український будівельник, зварювальник чи сантехнік цілком може обійтися без України – і жити краще, ніж на Батьківщині.При цьому люди, прив'язані до України, потребують об'єктивно тих, хто прив'язаний до неї набагато менше.Державному чиновнику потрібні платники податків, які його утримуватимуть. Інтелектуалу потрібні звичайні роботяги, які облаштовуватимуть його побут. Літній людині потрібні молоді, які зароблятимуть для неї пенсію. Проте зворотної залежності зазвичай не спостерігається.Українець, який здатен досягти успіху поза Україною, не відчуває гострої потреби в рідних чиновниках, пенсіонерах чи публічних інтелектуалах.Логіка та здоровий глузд підказують, що для стримування депопуляції варто боротися саме за таких людей: за тих, хто справді може обирати між Україною та чужиною. Потрібно пропонувати їм раціональні аргументи на користь Батьківщини. Знаходити їм відповідні стимули. Створювати їм привабливі умови. У перспективі це важливіше завдання, ніж заохочення тих, хто точно не обійдеться без України через обставини чи патріотичні переконання.Проте де-факто ми спостерігаємо діаметрально протилежну картину.Політичний клас, який без України позбавляється кар'єрних перспектив і кормової бази.Гуманітарна інтелігенція, яка без України навряд чи зможе зберегти нинішній соціальний статус.Національні активісти, які без України втратять свою значущість.Саме ці люди формують наш публічний порядок денний та визначають державний курс. І, як правило, вони прагнуть зробити Україну максимально привабливою для себе та своїх однодумців – а не для співгромадян, які можуть самореалізуватися без України.Активне ядро, прив'язане до України, сприйняло велику війну як шанс побудувати ідеальну країну на власний смак. Пріоритети та настрої цієї частини суспільства відразу ж вийшли на перший план. А інтереси безідейних обивателів, здатних прожити без України, найчастіше просто ігноруються. Ба більше, такі громадяни регулярно стають об'єктом публічного хейту. Наприклад, нерідко лунають заклики обмежити права тих, хто залишив Батьківщину в розпал війни; чи взагалі карати їх позбавленням українського громадянства – хоча зовсім не факт, що для них це стане покаранням.