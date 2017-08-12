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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:43

  clientage написав:
  romanauscas написав:А если сертификат черной пятницы 4грн/л тоже такое будет? Текст в условиях по разному написан, хрен поймешь без проверки...

А шо за сертиф, от Більше? Он плюсуется к остальным вашим скидкам, тока нуна шобы его просканили НА КАССЕ после скана карты Фишка. Но тут тада не сработает ОККО-пэй

Ахция? Это разовая скидка от цены на стелле, и эта скидка ни с чем не суммируется: ни с индивид. скидкой ни с ОККО-пей


сертификат на 3грн обычный, цитата с распечатки промокода:
Пропозиція не сумується з іншими знижками, в т.ч. персональною знижкою та іншими знижками з каталогу програми MasterCard Більше, окрім знижок в умовах яких передбачено, що вони сумуються.
по факту еще дают 1-2% базовой скидки фишка

сертификат 4грн особенный, продавался только в пятницу 23.11.2018, цитата с распечатки промокода:
Пропозиції не додають до інших знижок на пальне, зокрема до персональної знижки й інших знижок із каталогу програми Masterсard Більше.
по факту, может кто пользовался? :wink:

Upd. Вопрос уже не особо актуальный, 30.11-02.12 на Окко скидка 5грн/л для всех)
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:31

А ватсон это обычный супермаркет как сильпо, только для киева?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:33

Re: Программа "Masterсard Більше"

Stringer написав:А ватсон это обычный супермаркет как сильпо, только для киева?
Это как Ева, Простор и т.д.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Коллеги, нужен кому нибудь ролл или фокстрот?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:23

Если у вас под домом нет Варуса, а сертификат есть, то с удовольствием приму его в дар. От меняя большая признательность, а вам +100500 в карму!!!
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:52

Пишут, что Мафия раздаёт пиццу только там, где они работают не по франшизе.
Всего в нескольких городах.
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